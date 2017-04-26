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05:40 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Опубликованы требования к кандидатам в мэры Красноярска

Главой города может стать любой гражданин старше 21 года.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Горсовет Красноярска подготовил требования к кандидатам на должность главы города. Проект документа опубликован на официальном сайте городского парламента.

Согласно требованиям, кандидатом на пост главы Красноярска может стать гражданин РФ старше 21 года, владеющий русским языком и не имеющий ограничений для избрания. Для участия в конкурсе нужно предоставить пакет документов, в который входят заявление, анкета, паспорт, справка о доходах и имуществе, а также справка об отсутствии судимости. Документ об образовании и военный билет предоставляются при их наличии.

Помимо пакета документов, кандидат должен составить программу своей деятельности, разработать проект направлений развития Красноярска на пять лет и предложить свою структуру администрации. Также ему нужно выполнить специальное конкурсное задание.

Каждый участник отбора должен презентовать свою программу перед комиссией. Время на выступление — не более 20 минут. Эксперты оценивают программу по 10-балльной шкале.

По результатам конкурса определяются два кандидата, набравшие наибольшее количество баллов. Их представляют Горсовету для окончательного утверждения.

Также городской парламент подготовил требования для членов комиссии. Экспертом может стать гражданин РФ старше 18 лет, который не имеет ограничений в избирательном праве. В состав комиссии войдут 10 человек: половина — от Горсовета, другая половина — от губернатора.

Напомним, срок полномочий нынешнего градоначальника Эдхама Акбулатова истекает в середине сентября. Сам мэр еще не решил, примет ли он участие в новом конкурсе.

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