Китай спустил на воду первый авианосец собственной постройки

Как сообщает портал Sina.com, к постройке собственного авианосца Пекин приступил в 2013 году. Спуск на воду авианосца был произведен после празднования годовщины основания Военно-морских сил Китая. В то же время, его окончательный ввод в строй ожидается не раньше 2020 года.

О планах спустить на воду авианосец, которому присвоили тип 001А Китай сообщил в конце марта. На корабль уже установлено радиолокационное оборудование, а рабочие завершили покраску корпуса. В то же время неизвестно, размещено ли на нем какое-либо вооружение.