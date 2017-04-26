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05:52 (мск), источник: РБК

Китай спустил на воду первый авианосец собственной постройки

В Китае прошла церемония спуска на воду первого авианосца собственной постройки. Имевшийся до этого на вооружении ВМС Китая авианосец Пекин купил у Украины в 1998 году.

В Китае спустили на воду первый авианосец собственной постройки, сообщает Reuters. Агентство отмечает, что это событие произошло на фоне роста напряженности в районе Корейского полуострова.

Как сообщает портал Sina.com, к постройке собственного авианосца Пекин приступил в 2013 году. Спуск на воду авианосца был произведен после празднования годовщины основания Военно-морских сил Китая. В то же время, его окончательный ввод в строй ожидается не раньше 2020 года.

О планах спустить на воду авианосец, которому присвоили тип 001А Китай сообщил в конце марта. На корабль уже установлено радиолокационное оборудование, а рабочие завершили покраску корпуса. В то же время неизвестно, размещено ли на нем какое-либо вооружение.

На вооружении флота Китая уже стоит авианесущий крейсер «Ляонин». Первый китайский авианосец изначально был заложен в Советском Союзе как авианесущий крейсер «Рига» проекта 1143.6. Он был спущен на воду в 1988 году в Николаеве, а в 1990 году его переименовали в «Варяг». После распада СССР он был передан Украине, которая направила предложение о его покупке в КНР. В 1998 году «Варяг» был приобретен китайской компанией Chong Lot Travel Agency Ltd за $20 млн. Компания утверждала, что построит на его базе парк развлечений, однако после транспортировки в Китай он был передан военно-морскому флоту и прошел реконструкцию. На вооружение он был принят в 2012 году.

Комментарии
3
Андрей Гончаров
Норма
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ЗМЕЙ ЯДОВИТЫЙ-РОССИЯ
Китай спустил на воду первый авианосец собственной постройки и... авианосец не утонул.. плавает в доке!
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Ded 73
То-то и у нас авиаматками озаботились...
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