Белый дом озвучил предложения Трампа по налоговой реформе

Ранее ставка налога составляла 39,6%. Налог в 15% будет наложен на прибыль так называемых компаний сквозного налогообложения.

Ранее ставка налога составляла 39,6%. Налог в 15% будет наложен на прибыль так называемых компаний сквозного налогообложения.

Их прибыль оформляется в качестве личного дохода партнеров или владельцев юридического лица. Это позволяет избежать двойного налогообложения при распределении доходов между акционерами компании.

Кроме того, согласно предложениям Трампа, транснациональные компании смогут платить налог с прибыли, полученной за рубежом по ставке в 10% вместо 35%.

Кроме того, согласно предложениям Трампа, транснациональные компании смогут платить налог с прибыли, полученной за рубежом по ставке в 10% вместо 35%.

Накануне вечером в Вашингтоне прошло обсуждение планируемой реформы между представителями администрации, в числе которых был министр финансов Стивен Мнучин и представителями Конгресса. После обнародования плана налоговой реформы, она должна получить одобрение как в сенате, так и в палате представителей.

Как отмечает агентство, в реформе Трампа, скорее всего, не будет предусмотрено повышение каких-либо иных налогов для компенсации выпадающих при подобных мерах доходов государства. Это будет означать, что потери бюджета станут частью долга США.

Ранее, 23 апреля, глава минфина Стивен Мнучин заявил, что на первом этапе налоговая реформа может привести к некоторому росту дефицита американского бюджета. Однако, по мнению министра, он компенсируется общим ростом экономики США.