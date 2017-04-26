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06:34 (мск), источник: РБК

Белый дом озвучил предложения Трампа по налоговой реформе

В анонсированном ранее проекте реформы налоговой системы США Дональд Трамп предложит сократить максимальную ставку корпоративного налогообложения до 15%. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя Белого дома.

Источник: Reuters
Ранее ставка налога составляла 39,6%. Налог в 15% будет наложен на прибыль так называемых компаний сквозного налогообложения.

Их прибыль оформляется в качестве личного дохода партнеров или владельцев юридического лица. Это позволяет избежать двойного налогообложения при распределении доходов между акционерами компании.

Кроме того, согласно предложениям Трампа, транснациональные компании смогут платить налог с прибыли, полученной за рубежом по ставке в 10% вместо 35%.
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Накануне вечером в Вашингтоне прошло обсуждение планируемой реформы между представителями администрации, в числе которых был министр финансов Стивен Мнучин и представителями Конгресса. После обнародования плана налоговой реформы, она должна получить одобрение как в сенате, так и в палате представителей.

Как отмечает агентство, в реформе Трампа, скорее всего, не будет предусмотрено повышение каких-либо иных налогов для компенсации выпадающих при подобных мерах доходов государства. Это будет означать, что потери бюджета станут частью долга США.

Ранее, 23 апреля, глава минфина Стивен Мнучин заявил, что на первом этапе налоговая реформа может привести к некоторому росту дефицита американского бюджета. Однако, по мнению министра, он компенсируется общим ростом экономики США.

Комментарии
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Принимая решение о снижении ставок налогов, Трамп действовал, скорее всего, с позиций бизнесмена и предпринимателя, хорошо знающего, что нужно для увеличения доходов. Естественно, что юридические лица, обязанные выплачивать все эти налоги, позитивно отреагируют на решение президента США. Если эта реформа Трампа окажется удачной, то ему удастся выполнить своё обещание об усилении экономики страны.
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