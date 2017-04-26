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07:47 (мск), источник: VN.ru

Владимир Городецкий укрепил позиции в национальном рейтинге губернаторов

На шесть позиций поднялся губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий в рейтинге глав российских регионов за март-апрель 2017, составленном московским Центром информационных коммуникаций «Рейтинг» (ЦИК «Рейтинг») в рамках проекта «Национальный рейтинг».

Городецкий вошел во вторую группу рейтинга по итогам марта-апреля 2017 года, заняв 60-ю строчку. В прошлогоднем рейтинге за этот период он занимал 66-е место, а по итогам всего 2016 года — 63-е место. Таким образом, налицо поступательный прогресс в продвижении новосибирского губернатора.

По словам авторов рейтинга, в рассматриваемый период Городецкий пережил как период серьезного имиджевого спада в марте, так и успешной компенсации понесенных потерь в апреле. Причиной первой из этих тенденций послужило обострение протестных настроений вокруг вопроса о размерах коммунальных платежей. Однако губернатор своим решением о корректировке предельных индексов роста тарифов на услуги ЖКХ с 15 до четырех процентов успешно решил актуальный политический вопрос. Фактически, был устранен генератор протестных настроений в области.

«Полагаю, что Владимир Городецкий сумел вовремя разрядить ситуацию в регионе. Финансовая выручка, которую планировали направить на приведение в порядок изношенных коммунальных сетей, безусловно, не компенсировала роста социальной напряженности. А хорошее настроение граждан всегда идет на пользу любому губернатору», — прокомментировал продвижение новосибирского лидера политолог, декан факультета «Социология и политология» Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.

По мнению директора информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни» Андрея Кузнецова, главная интрига вокруг новосибирского губернатора — удастся ли ему возглавить предвыборную кампанию президента РФ Владимира Путина. «После того, как глава области отменил собственное решение о резком увеличении тарифов ЖКХ, перспективы его карьеры стали оптимистичней», — считает эксперт.

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