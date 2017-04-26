Владимир Городецкий укрепил позиции в национальном рейтинге губернаторов

Городецкий вошел во вторую группу рейтинга по итогам марта-апреля 2017 года, заняв 60-ю строчку. В прошлогоднем рейтинге за этот период он занимал 66-е место, а по итогам всего 2016 года — 63-е место. Таким образом, налицо поступательный прогресс в продвижении новосибирского губернатора.

По словам авторов рейтинга, в рассматриваемый период Городецкий пережил как период серьезного имиджевого спада в марте, так и успешной компенсации понесенных потерь в апреле. Причиной первой из этих тенденций послужило обострение протестных настроений вокруг вопроса о размерах коммунальных платежей. Однако губернатор своим решением о корректировке предельных индексов роста тарифов на услуги ЖКХ с 15 до четырех процентов успешно решил актуальный политический вопрос. Фактически, был устранен генератор протестных настроений в области.

«Полагаю, что Владимир Городецкий сумел вовремя разрядить ситуацию в регионе. Финансовая выручка, которую планировали направить на приведение в порядок изношенных коммунальных сетей, безусловно, не компенсировала роста социальной напряженности. А хорошее настроение граждан всегда идет на пользу любому губернатору», — прокомментировал продвижение новосибирского лидера политолог, декан факультета «Социология и политология» Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.