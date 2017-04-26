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07:16 (мск), источник: Tengrinews

В Японии министр ушел в отставку после неоднозначного высказывания

В Японии министр по делам восстановления после стихийных бедствий Масахиро Имамура подал прошение об отставке из-за собственного пренебрежительного высказывания, передает РИА Новости.

Источник: Tengrinews

Выступая на банкете во вторник, министр позволил себе неоднозначное высказывание в адрес пострадавших от цунами 2011 года районов. Он сказал, что сумма ущерба от стихийного бедствия 2011 года оценивается в 25 триллионов иен (около 227 миллиардов долларов) и добавил: «Хорошо, что это произошло в Тохоку (район на севере острова Хонсю, наиболее пострадавший от цунами — ред.), так как ближе к столице были бы совсем гигантские суммы ущерба».

В обществе эти слова были восприняты, как пренебрежение к жителям пострадавших префектур, где от стихийного бедствия погибли почти 20 тысяч человек. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ принес извинения за высказывания Имамуры, «которые могли обидеть жителей Тохоку».

Вместе с тем три недели назад Имамура заявил, что проблема возвращения в родные дома эвакуировавшихся жителей префектуры Фукусима после аварии на АЭС «Фукусима-1» — это «их личное дело», а затем устроил скандал с журналистом, задавшим этот вопрос, прямо на пресс-конференции, приказав тому «никогда больше сюда не приходить» и «заткнуться». Тогда Абэ удалось отстоять министра и замять историю. Отставка Масахиро Имамура была принята.

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