В Японии министр ушел в отставку после неоднозначного высказывания

Выступая на банкете во вторник, министр позволил себе неоднозначное высказывание в адрес пострадавших от цунами 2011 года районов. Он сказал, что сумма ущерба от стихийного бедствия 2011 года оценивается в 25 триллионов иен (около 227 миллиардов долларов) и добавил: «Хорошо, что это произошло в Тохоку (район на севере острова Хонсю, наиболее пострадавший от цунами — ред.), так как ближе к столице были бы совсем гигантские суммы ущерба».

В обществе эти слова были восприняты, как пренебрежение к жителям пострадавших префектур, где от стихийного бедствия погибли почти 20 тысяч человек. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ принес извинения за высказывания Имамуры, «которые могли обидеть жителей Тохоку».