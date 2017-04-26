В Японии министр ушел в отставку после неоднозначного высказывания
В Японии министр по делам восстановления после стихийных бедствий Масахиро Имамура подал прошение об отставке
В Японии министр по делам восстановления после стихийных бедствий Масахиро Имамура подал прошение об отставке
Выступая на банкете во вторник, министр позволил себе неоднозначное высказывание в адрес пострадавших от цунами 2011 года районов. Он сказал, что сумма ущерба от стихийного бедствия 2011 года оценивается в 25 триллионов иен (около 227 миллиардов долларов) и добавил: «Хорошо, что это произошло в Тохоку (район на севере острова Хонсю, наиболее пострадавший от цунами — ред.), так как ближе к столице были бы совсем гигантские суммы ущерба».
В обществе эти слова были восприняты, как пренебрежение к жителям пострадавших префектур, где от стихийного бедствия погибли почти 20 тысяч человек.
Вместе с тем три недели назад Имамура заявил, что проблема возвращения в родные дома эвакуировавшихся жителей префектуры Фукусима после аварии на АЭС «Фукусима-1» — это «их личное дело», а затем устроил скандал с журналистом, задавшим этот вопрос, прямо на