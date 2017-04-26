Уровень казахизации превысил 82%

За годы независимости доля казахскоязычного населения выросла с 37% в 1991 году до 76,3% в 2015 году, составив на конец 2016 года уже 82,3%. Одновременно растет число изучающих язык — плюс 22,3% к 2015 году. Что касается русскоязычного населения, то доля их сократилась на 0,6% к 2015 году, составив 89,4%.

Согласно госпрограмме развития и функционирования языков, ожидается, что к 2025 году преобладать в стране будет знание казахского языка: 95% населения будут свободно говорить на казахском языке, 90% на русском.

Согласно госпрограмме развития и функционирования языков, ожидается, что к 2025 году преобладать в стране будет знание казахского языка: 95% населения будут свободно говорить на казахском языке, 90% на русском.

Статус государственного языка укрепляется в системе образования. Доля выпускников школ, владеющих казахским языком, увеличилась с 68% до 70% за 2016 год. На сегодняшний день в стране 3,8 тысяч школ с казахским языком обучения, что составляет 53% от общего количества, в 2015 году — 51%, в 1991 году — 32%.

За 2016 год доля казахскоязычного контента в электронных СМИ возросла на 12,7%, составив 84%. Доля исключительно русского контента (СМИ) сократилась на 10,8% и составила 16% на конец года. Однако доля электронных СМИ в общей структуре составляет лишь 16%. Остальная часть приходится на печатные СМИ, где доля казахскоязычного контента составляет более 50%.

На конец 2016 года в стране зарегистрировано 2,9 тысяч средств массовой информации (+11% к 2015 году), из которых 23% — государственные. В государственных СМИ 71% информационных потоков — на казахском языке, еще годом ранее показатель оценивался на уровне 60%. Однако, согласно проведенному Министерством культуры и спорта РК опросу, пользователи считают государственные СМИ на казахском языке малопривлекательными и часто неактуальными, а также существует много неинформативных и несодержательных сайтов.