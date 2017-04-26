Появилось фото осужденного Серика Ахметова из тюрьмы
Появилась фотография бывшего
Появилась фотография бывшего
Судя по снимку, бывший
Серик Ахметов на снимке стоит в самом центре. Фотография сделана в тюрьме поселка Карабас в Карагандинской области.
Футбольная команда заключенных называется АК 15918.
Напомним, Серик Ахметов приговором суда был признан виновным в хищении бюджетных средств в крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями, незаконном участии в предпринимательской деятельности и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности.
Спецсуд по уголовным делам его приговорил к 10 годам заключения в исправительной колонии общего режима.
Однако суд сократил бывшему
Суд снизил срок наказания на ¼ часть, то есть на 1 год 7 месяцев и 11 дней.