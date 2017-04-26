Появилось фото осужденного Серика Ахметова из тюрьмы

Судя по снимку, бывший премьер-министр Казахстана, осужденный в хищении бюджетных средств, состоит в тюремной футбольной команде.

Серик Ахметов на снимке стоит в самом центре. Фотография сделана в тюрьме поселка Карабас в Карагандинской области.

Футбольная команда заключенных называется АК 15918.

Напомним, Серик Ахметов приговором суда был признан виновным в хищении бюджетных средств в крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями, незаконном участии в предпринимательской деятельности и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности.

Спецсуд по уголовным делам его приговорил к 10 годам заключения в исправительной колонии общего режима.

Однако суд сократил бывшему премьер-министру Казахстана Серику Ахметову срок отбывания наказания на основании закона «Об амнистии в связи с 25-летием Независимости».

Суд снизил срок наказания на ¼ часть, то есть на 1 год 7 месяцев и 11 дней.