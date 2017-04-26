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09:13 (мск), источник: AmurMedia.ru

Вячеслав Шпорт подвел итоги реализации в регионе «майских» указов Президента РФ за 5 лет

Губернатор края выступает с ежегодным отчетом перед депутатами Законодательной Думы.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 26 апреля, AmurMedia.

Сегодня губернатор Хабаровского края выступил с ежегодным отчетом перед депутатами Законодательной Думы о деятельности региональных властей в 2016 году. Свое выступление Вячеслав Шпорт начал с итогов реализации в крае за 5 лет «майских указов» Президента России. Глава региона отметил, что, несмотря на сложности экономической ситуации, за эти годы проведена масштабная работа, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

В частности, выросла заработная плата работников бюджетной сферы.

Так, в 2011 году заработная плата учителей составляла 22,6 тысяч рублей, а по итогам 2016 года она достигла почти 40 тысяч. У врачей зарплата выросла в среднем с 38,1 тысяч рублей до 58,484 тысячи рублей. На эти цели из краевого бюджета дополнительно направляется в среднем 5,4 млрд рублей в год.

«К началу 2018 года нам предстоит довести показатели заработной платы, как того требуют “майские указы”: по врачам до 200% к средней по экономике, по работникам социальной сферы, культуры до 100%», — отметил губернатор края.

Говоря о других направлениях указов, он отметил, на ликвидацию очередности в детские сады направлено почти 4 млрд рублей, в том числе 2,1 млрд рублей из краевого бюджета. За 6 лет в крае создано около 7,4 тысяч новых дошкольных мест, в том числе за счет нового строительства около 3,5 тысяч мест. В крае обеспечена 100% доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет.

С 2010 года в крае развернута мощная работа по реформированию системы предоставления гражданам государственных и муниципальных услуг, что также прописано в указах главы государства. Власти региона занимаются переводом в электронную форму сервисов услуг для граждан.

«За 6 лет кардинально улучшилась доступность к высокоскоростному интернету. Сейчас 243 населенных пункта, в которых проживает 98% жителей края, обеспечены доступом к интернету. А в 2010 году такой доступ имели менее половины населения края. Высокоскоростные интернет-каналы определили технические условия для создания единого краевого портала государственных и муниципальных услуг. На портале зарегистрировано почти 423 тысячи личных кабинетов жителей края, предоставляется 545 услуг в электронном виде», — отметил Вячеслав Шпорт.

Еще одно направление организации качественно нового уровня работы с гражданами — формирование сети многофункциональных центров.

«Инфраструктура МФЦ развернута во всех муниципальных районах края фактически с нуля. Открыто 315 окон. Это 98,5% охвата населения нашего края. Требования 601-го указа Президента выполнены», — отметил глава региона.

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Вячеслав Шпорт подвел итоги реализации в регионе «майских» указов Президента РФ за 5 лет
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