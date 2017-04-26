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08:30 (мск), источник: Коммерсантъ

Максим Решетников призвал глав муниципалитетов жестко контролировать расчеты за газ

Глава региона Максим Решетников потребовал от муниципалитетов осуществлять жесткий контроль оплаты долгов за газ.

Источник: РИА "Новости"

Ситуация с долгами за газ, размер которых превышает 2,6 млрд руб., была одной из главных тем на прошедшем вчера заседание совета глав муниципальных районов и городских округов. «Газ в крае ждут тысячи людей. Логика простая: хотите в свои территории газ? Платите!», — обратился к присутствовавшим на совещании главами Максим Решетников.

Напомним, в середине апреля состоялась встреча Максим Решетникова и главы Газпрома Алексея Миллера. На встрече были достигнуты договоренности по расширению программы газификации региона: компания готова возобновить сотрудничество и вложить в газификацию территорий края порядка 4 млрд руб.

Одно из условий расширения программы газификации — сокращение задолженности за ресурсы со стороны муниципалитетов.

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