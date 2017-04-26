Максим Решетников призвал глав муниципалитетов жестко контролировать расчеты за газ
Глава региона Максим Решетников потребовал от муниципалитетов осуществлять жесткий контроль оплаты долгов за газ.
Глава региона Максим Решетников потребовал от муниципалитетов осуществлять жесткий контроль оплаты долгов за газ.
Ситуация с долгами за газ, размер которых превышает 2,6 млрд руб., была одной из главных тем на прошедшем вчера заседание совета глав муниципальных районов и городских округов. «Газ в крае ждут тысячи людей. Логика простая: хотите в свои территории газ? Платите!», — обратился к присутствовавшим на совещании главами Максим Решетников.
Напомним, в середине апреля состоялась встреча Максим Решетникова и главы Газпрома Алексея Миллера. На встрече были достигнуты договоренности по расширению программы газификации региона: компания готова возобновить сотрудничество и вложить в газификацию территорий края порядка 4 млрд руб.
Одно из условий расширения программы газификации — сокращение задолженности за ресурсы со стороны муниципалитетов.