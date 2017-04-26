В Омске предложили увеличичить число депутатов

Он предложил увеличить количество городских депутатов до 44 человек (сейчас установленная численность — 40 избранников, фактически — 37). Кроме того, Ложкин захотел изменить порядок избрания председателя и зампреда горсовета, а также мэра города. Избирать руководителей города и горсовета Ложкин предложил количеством голосов 2/3 от состава депутатов, а в части мэра еще и сделать голосование тайным.

«Хочу сказать, что будет очень сложно таким составом избирать», — прокомментировала поправки председатель ОГС Галина Горст.

Ранее данные предложения не поддержала ни рабочая группа, ни профильный комитет. Аналогичное мнение выразил сейчас и горсовет, отклонив все три поправки.