Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Орбакайте поддержала Никиту Преснякова на премьере фильма
У оральных контрацептивов нашли необычные побочные эффекты
Украинский министр заявил, что США дали четкий сигнал Киеву
Алла Довлатова рассказала, как худеет после родов
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
«Самое грозное оружие» Армия КНДР по численности занимает 4 место в мире
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
Киркорову и Нюше предложили стать новыми ведущими «Орла и решки»
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
«НАТО бессильно»: СМИ о полетах российского самолета-шпиона
В Раде высказались о границе между РФ и Украиной
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото)
В ЛНР сказали, чем закончился бой ополченцев с диверсантами ВСУ
В Раде высказались о границе между РФ и Украиной
Главные премьеры китайского шоу: смешные копии и серьезные авто
«Чувственная чистота» — новый дизайн Mercedes
Фоторепортажи
15Роботы в Пальмире
8Возвращение христиан в Каракош
10Полюс холода
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
08:26 (мск), источник: СуперОмск

В Омске предложили увеличичить число депутатов

Сегодня, 26 апреля, на заседании Омского городского Совета в рамках утверждения изменений в Устав города свои поправки попытался внести депутат Алексей Ложкин.

Он предложил увеличить количество городских депутатов до 44 человек (сейчас установленная численность — 40 избранников, фактически — 37). Кроме того, Ложкин захотел изменить порядок избрания председателя и зампреда горсовета, а также мэра города. Избирать руководителей города и горсовета Ложкин предложил количеством голосов 2/3 от состава депутатов, а в части мэра еще и сделать голосование тайным.

«Хочу сказать, что будет очень сложно таким составом избирать», — прокомментировала поправки председатель ОГС Галина Горст.

Ранее данные предложения не поддержала ни рабочая группа, ни профильный комитет. Аналогичное мнение выразил сейчас и горсовет, отклонив все три поправки.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Эрдоган заявил об изменении позиции Москвы по Асаду
В США выразили обеспокоенность действиями ВВС Турции
Минфин начнет продажу облигаций для населения
Белый дом озвучил предложения Трампа по налоговой реформе
SpaceX осуществит запуск спутника для американской разведки
В России могут запретить алкоэнергетики
США запустят межконтинентальную баллистическую ракету
Спорт
«Спартак» — «Урал»: фирменная победа Карреры Ростовская оплеуха не выбила «Спартак» из колеи, хотя победа над «Уралом» получилась по-итальянски скупой
Авто
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП Столичная полиция объявила план «Перехват» для поиска водителя Mercedes, который, предположительно, открыл стрельбу
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
Марта Тимофеева: «Я хочу стать актрисой, когда вырасту» Семилетняя звезда сериала «Оптимисты» рассказала об отношениях со старшими коллегами по съемкам
Недвижимость
7 ошибок в оформлении загородного дома
Россиян освободят от поверок счетчиков
Составлен рейтинг регионов с лучшими тарифами ЖКХ
Появились первые списки хрущевок, идущих под снос
Леди
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото) Пришло время вспомнить школьные уроки труда и вязание крючком.
Дети
Девочка-альбинос из Якутии стала звездой Интернета Необычная, сказочная внешность маленькой Нарияны сделала ее звездой соцсетей и привлекла к ней внимание ведущих мировых модельных и рекламных агентств.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь