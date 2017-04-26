Рустэм Хамитов теряет позиции в национальном рейтинге губернаторов

Глава Башкортостана занимает 13 строчку. По мнению экспертов, его позиции за последние месяцы текущего года заметно ослабели.

Согласно данным Центра информационных коммуникаций «Рейтинг», лидирующие позиции занимают губернатор Белгородской области Евгений Савченко, Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин, Ленинградской области Александр Дрозденко, Тюменской области Владимир Якушев и города федерального значения — Москвы — Сергей Собянин.

Глава Республики Башкортостан входит в группу лидеров-25: он занимает 13-ю позицию. Эксперты «Рейтинга» отмечают, что Рустэм Хамитов за этот период ослабил свои позиции. Этому поспособствовал вынесенный в публичное поле конфликт с мэром Уфы.

Аналитики отмечают, что в отличие от других регионов, в Башкортостане ранее такой конфликт не наблюдался. Некоторые из экспертов допускают, что через небольшой отрезок времени ситуация «устаканится» и с внешней стороны между различными уровнями власти не останется следов былых трений.

Тем не менее, для федерального центра такое противостояние является крайне неприятным сюрпризом. «К тому же, говоря формально, мэр не находится в подчинении как региональных властей, так и Администрации президента, поэтому преобладающим сценарием является попытка Москвы максимально быстро сгладить возникшие противоречия. Резкое и жёсткое вмешательство часть экспертов так же допускает, однако оно чревато ещё более серьёзным обострением, а потому менее вероятно», — сообщает REGNUM.

Из числа губернаторов соседних субъектов в этой группе оказался только Рустем Минниханов (Татарстан) — 8-е место. По словам экспертов рейтинга, причиной ослабления позиций Президента Татарстана является банковский кризис (в марте-апреле сразу 4 банка Татарстана лишились лицензии). Один из них — Татфондбанк — был крупнейшим не только в регионе, но и в стране. Его акционером являлось региональное правительство, а премьер-министр республики входил в совет директоров. Некоторые эксперты трактуют банковскую катастрофу именно как ответный ход Кремля в борьбе вокруг условий заключения нового договора о разграничении полномочий с федеральным центром.

Аббас Галлямов, политолог, заместитель руководителя администрации Президента Республики Башкортостан (2010−2014гг.):

Глава Башкирии Хамитов давно уже подозревал мэра Уфы в излишних политических амбициях и претензиях на его место, да и мэр, надо отдать ему должное, давал основание для таких подозрений. Ситуация осложнилась после сентябрьских выборов. Администрация Хамитова полностью сконцентрировалась тогда на думской кампании и упустила из виду параллельные выборы в уфимский горсовет. Все избранные туда депутаты оказались обязанными своими мандатами не Хамитову, а Ялалову. В дальнейшем никакой работы с ними хамитовская администрация тоже не вела. В результате, к моменту, когда глава региона решил отправить Ялалова в отставку, у последнего сложилась уверенность, что голосовать уфимский горсовет будет так, как надо ему, а не главе региона. Поэтому он отказался уходить и сам уволил своего первого зама Филипова, который всегда ориентировался на самого Ялалова, а на Хамитова.

Пока обе стороны пытаются сделать так, чтобы конфликт не стал достоянием общественности. Они понимают, что для Кремля сейчас важно именно это. Ну, а то, что решать судьбу противостояния будут именно в Кремле, не вызывает у них никакого сомнения. Поэтому оба они сейчас активно апеллируют к Москве и Нижнему Новгороду. Федералам предстоит выбирать, кого уволить. Оставить конфликт в тлеющем состоянии в преддверии президентских выборов — слишком опасно. Конечно, у Кремля есть опыт урегулирования противоречий между Куйвашевым и Тунгусовым, но в Башкирии принципиально иная ситуация. Дело в том, что Хамитов патологически не способен держать слово. Даже если усадить его с Ялаловым за стол переговоров и заставить их о чем-то договориться — эта договорённость не даст никаких гарантий, что в изменившейся ситуации (а ситуация в российской политике меняется постоянно) глава Башкирии будет держать взятые на себя обязательства. Об этой особенности Хамитова знают и Ялалов, и Кириенко, и Бабич. Вряд ли двое последних захотят выстраивать конструкцию, которая будет опираться на честное слово Хамитова. Ведь отвечать за её устойчивость предстоит именно им.

Ситуацию можно отложить до осени, но идти с ней на президентские выборы — слишком рискованно. Есть ещё один фактор: в следующем году Башкирии предстоит выбирать депутатов республиканского парламента. Четверть его округов находится в Уфе. У Ялалова будет сильный соблазн перейти в контрнаступление и избрать в Госсобрание своих людей, ведь административный ресурс в городе контролирует именно он. Если Ялалов сделает это, то фактически превратится в хозяина региона. Хамитов не сможет ему ничего противопоставить. Поэтому завесить ситуацию в долгосрочном плане всё равно не получится. Если Кремль не будет ничего предпринимать, то вопрос о власти будет решаться сам. И не в пользу главы региона.