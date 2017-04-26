ЦИК нашел способ вернуть на участки от 5 до 20 млн избирателей

Источник: Reuters

Принятие нового регламента о голосовании граждан по месту пребывания, а не регистрации позволит вернуть на избирательные участки от 5 до 20 млн человек, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на оценки Центральной избирательной комиссии. Источники газеты, знакомые с документом, рассказали, что в новом регламенте предусмотрено два способа регистрации избирателя на участке по месту пребывания.

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Первый способ — это обращение в территориальную комиссию либо в центр обработки данных за 5−45 дней до дня голосования с заявлением, в котором избиратель должен указать, где он будет в день выборов. В ответ ему сообщат, куда он сможет пойти голосовать, включат его там в список избирателей и исключат из списка по месту жительства. Избиратель может также обратиться в центр обработки данных, а за 5−10 дней — на свой участок с заявлением, где он будет в день выборов, однако, отмечает издание, ЦИК и Минкомсвязи еще обсуждают, как обеспечить подачу заявлений через портал госуслуг. Второй способ позволяет открепиться менее чем за пять дней до выборов. Избиратель должен обратиться в свою участковую комиссию с заявлением. Там на заявление наклеят специальную марку с отрывным корешком. Этот корешок оторвут на участке, куда избиратель придет голосовать, и вклеят в список избирателей.

По замыслу авторов проекта, эта процедура должна предотвратить многократное голосование одного и того же получившего открепительное удостоверение избирателя на разных участках.