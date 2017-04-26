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10:21 (мск), источник: РБК

ЦИК нашел способ вернуть на участки от 5 до 20 млн избирателей

В ЦИКе готовы к обсуждению проекта регламента о голосовании избирателей, находящихся не по месту постоянной регистрации. Как рассказали источники «Ведомостей», авторы предложили два способа замены открепительных удостоверений.

Источник: Reuters

Принятие нового регламента о голосовании граждан по месту пребывания, а не регистрации позволит вернуть на избирательные участки от 5 до 20 млн человек, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на оценки Центральной избирательной комиссии.

Источники газеты, знакомые с документом, рассказали, что в новом регламенте предусмотрено два способа регистрации избирателя на участке по месту пребывания.

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Первый способ — это обращение в территориальную комиссию либо в центр обработки данных за 5−45 дней до дня голосования с заявлением, в котором избиратель должен указать, где он будет в день выборов. В ответ ему сообщат, куда он сможет пойти голосовать, включат его там в список избирателей и исключат из списка по месту жительства. Избиратель может также обратиться в центр обработки данных, а за 5−10 дней — на свой участок с заявлением, где он будет в день выборов, однако, отмечает издание, ЦИК и Минкомсвязи еще обсуждают, как обеспечить подачу заявлений через портал госуслуг.

Второй способ позволяет открепиться менее чем за пять дней до выборов. Избиратель должен обратиться в свою участковую комиссию с заявлением. Там на заявление наклеят специальную марку с отрывным корешком. Этот корешок оторвут на участке, куда избиратель придет голосовать, и вклеят в список избирателей.

По замыслу авторов проекта, эта процедура должна предотвратить многократное голосование одного и того же получившего открепительное удостоверение избирателя на разных участках.

Обсуждение нового регламента должно состояться в ЦИКе в среду, 26 апреля. При этом руководитель экспертно-консультационной группы при председателе ЦИК Андрей Бузин предупредил, что новый порядок не является гарантией от манипуляций. По его словам, в открепительных указывались хотя бы паспортные данные избирателей, а следить за маркой, которую можно отклеивать и наклеивать, намного сложнее.

Комментарии
25
А Б
Предпринимаемые ЦИКом меры говорят только об одном - власть глубоко озабочена получением только ей выгодных и удобных результатов голосования.
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джони
графу против всех верните,и 50 млн можно вернуть на участки
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Константин Дроздов
раньше машину с пивом подгоняли к участкам!))))) но раньше и власть и все остальное было нормальным! а сегодня все погрязло в коррупции .
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