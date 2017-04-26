Глава Озерска подает в отставку
ЗАТО переходит на одноглавую систему управления.
ЗАТО переходит на одноглавую систему управления.
Глава Озерска Олег Костиков закончит сегодняшнее выступление перед депутатами городского собрания ЗАТО сложением полномочий. Как рассказал «Уралинформбюро»
«В эти минуты глава выступает с отчетом о деятельности в 2016 году, после которого и запланирован вопрос о сложении полномочий. Пока
Собеседник отметил, что муниципалитет должен перейти на одноглавую систему до 2020 года, но чиновники решили не тянуть. Сразу после сложения полномочий Костиковым депутаты рассмотрят вопрос об объявлении конкурса на должность единого главы Озерска.
Сергей Зюсь затруднился назвать кандидатов на этот пост, однако ряд депутатов считают фаворитом действующего
Окончательное решение по градоначальнику примет трехсторонняя комиссия, куда традиционно войдут представители «Росатома», правительства Челябинской области и депутаты ЗАТО.