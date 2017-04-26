Горст решила не выдвигаться в омский горсовет из-за переизбытка адреналина
Председатель ОГС Галина Горст рассказала о своих планах на осень 2017 года, когда будут проходить выборы в горсовет. В выборах Горст решила не участвовать.
Председатель ОГС Галина Горст рассказала о своих планах на осень 2017 года, когда будут проходить выборы в горсовет. В выборах Горст решила не участвовать.
«Я исполняю обязанности председателя Омского городского Совета, хотелось бы достойно завершить пятый созыв. Со следующим созывом я не собиралась выдвигаться», — заявила Горст.
При этом по мнению главы городских депутатов большинство нынешних членов городского парламента попытаются вновь получить мандаты.
«Мне кажется, на 90% все собираются, значит есть необходимость реализовать себя. Мне кажется, я уже получила свой адреналин», — прокомментировала Горст.