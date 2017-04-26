В правительстве готовы разорвать ряд контрактов на ремонт дорог в Молдове
В правительстве Молдовы согласовали предварительно прекращение ряда контрактов на ремонт нескольких дорог национального значения.
В правительстве Молдовы согласовали предварительно прекращение ряда контрактов на ремонт нескольких дорог национального значения.
Об этом шла речь на заседании Наблюдательного комитета Проекта поддержки Программы в области автомобильных и железных дорог, которое прошло под председательством
В ходе заседания были рассмотрены успехи в реализации ряда проектов по модернизации инфраструктуры автомобильных и железных дорог в Молдове. Премьер поблагодарил внешних доноров за постоянную поддержку, оказываемую нашей стране для внедрения реформ и реализации проектов по модернизации инфраструктуры.
Павел Филип подчеркнул также важность укрепления функциональных возможностей и потенциала освоения внешних фондов. Глава кабмина отметил, что проведенное заседание является хорошей возможностью обсудить состояние дел в области транспортной инфраструктуры. «Нам необходимо определить ограничения, с которыми мы сталкиваемся в этом сегменте, чтобы выступить с решениями и обеспечить беспрепятственное осуществление проектов», — заявил глава правительства.
Комитет проанализировал успехи по восстановлению национальной дороги М3 Кишинев — Джурджулешты и принял решение координировать аннулирование контракта о ремонте дорог на участке 151−171 км и 179−190 км
Кроме того, предварительно было согласовано прекращение контрактов по ремонту национальной дороги M3 на участках км 96−122 и 122−151, в случае если до истечения срока 15 мая 2017 г. не будет достигнут достаточный уровень прогресса, чтобы завершить работы до конца 2017 г.
Это первые контракты такого рода, которые будут расторгнуты правительством
На заседании был обсужден ход ремонта национальной дороги R33 Хынчешты-Лэпушна-M1. Представители Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры заявили, что появились некоторые трудности
Для обеспечения надлежащего выполнения Программы в дорожном секторе было принято решение о пополнении состава Комитета представителями Министерства окружающей среды и Министерства регионального развития и строительства.