В правительстве готовы разорвать ряд контрактов на ремонт дорог в Молдове

Об этом шла речь на заседании Наблюдательного комитета Проекта поддержки Программы в области автомобильных и железных дорог, которое прошло под председательством премьер-министра Республики Молдова Павла Филипа, передает NOI.md.

В ходе заседания были рассмотрены успехи в реализации ряда проектов по модернизации инфраструктуры автомобильных и железных дорог в Молдове. Премьер поблагодарил внешних доноров за постоянную поддержку, оказываемую нашей стране для внедрения реформ и реализации проектов по модернизации инфраструктуры.

Павел Филип подчеркнул также важность укрепления функциональных возможностей и потенциала освоения внешних фондов. Глава кабмина отметил, что проведенное заседание является хорошей возможностью обсудить состояние дел в области транспортной инфраструктуры. «Нам необходимо определить ограничения, с которыми мы сталкиваемся в этом сегменте, чтобы выступить с решениями и обеспечить беспрепятственное осуществление проектов», — заявил глава правительства.

Комитет проанализировал успехи по восстановлению национальной дороги М3 Кишинев — Джурджулешты и принял решение координировать аннулирование контракта о ремонте дорог на участке 151−171 км и 179−190 км из-за того, что физический прогресс его выполнения составляет 2,64%, а гарантия надлежащего исполнения истекла 24 апреля 2017 г.

Кроме того, предварительно было согласовано прекращение контрактов по ремонту национальной дороги M3 на участках км 96−122 и 122−151, в случае если до истечения срока 15 мая 2017 г. не будет достигнут достаточный уровень прогресса, чтобы завершить работы до конца 2017 г.

Это первые контракты такого рода, которые будут расторгнуты правительством из-за ненадлежащего их исполнения. Премьер-министр подчеркнул в этой связи важность эффективного управления в реализации проектов, финансируемых из внешних источников. Павел Филип выразил сожаление, что сложилась такая ситуация, время было потеряно зря, а дорога так и не отремонтирована. По его словам, в дальнейшем власти должны быть более предусмотрительны в этом отношении.

На заседании был обсужден ход ремонта национальной дороги R33 Хынчешты-Лэпушна-M1. Представители Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры заявили, что появились некоторые трудности из-за несанкционированного создания озера вблизи дороги, что привело к продлению сроков выполнения проекта и увеличению расходов. В этой связи комитет решил направить запрос в Генеральную прокуратуру для рассмотрения создавшейся ситуации.

Для обеспечения надлежащего выполнения Программы в дорожном секторе было принято решение о пополнении состава Комитета представителями Министерства окружающей среды и Министерства регионального развития и строительства.