Губернатор: Неактуальные должности в правительстве Хабаровского края мы со временем уберем

Источник: Губерния онлайн

Сегодня губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт выступил с докладом перед депутатами Законодательной думы. После выступления парламентарии смогли задать главе региона вопросы. Один из них касался чиновничьего аппарата, сообщает портал «Губерния». Первым слово получил руководитель фракции КПРФ в Закдуме Александр Громов. Депутат акцентировал внимание на экономических и социальных проблемах жителей региона, упомянув при этом раздутый штат чиновников в краевом правительстве.

Проблемы края [в докладе] отражены крайне незначительно, а их немало. Работы проводится достаточно много, но мы считаем, что аппарат [правительства] увеличился, и затраты на аппарат тоже. Мы рассчитываем на то, что он должен работать намного более эффективно. уководитель фракции КПРФ в Закдуме Александр Громов

С тем, что за последние годы высокопоставленных краевых чиновников стало больше, Вячеслав Шпорт согласился, однако это, по его словам, необходимо для выполнения федеральных законов, направленных на развитие Дальнего Востока. Губернатор также отметил, что в перспективе неактуальные должности будут упразднены.

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