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10:41 (мск), источник: Губерния онлайн

Губернатор: Неактуальные должности в правительстве Хабаровского края мы со временем уберем

Вячеслав Шпорт ответил на вопрос о том, почему в регионе растет число чиновников.

Источник: Губерния онлайн

Сегодня губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт выступил с докладом перед депутатами Законодательной думы. После выступления парламентарии смогли задать главе региона вопросы. Один из них касался чиновничьего аппарата, сообщает портал «Губерния».

Первым слово получил руководитель фракции КПРФ в Закдуме Александр Громов. Депутат акцентировал внимание на экономических и социальных проблемах жителей региона, упомянув при этом раздутый штат чиновников в краевом правительстве.

Проблемы края [в докладе] отражены крайне незначительно, а их немало. Работы проводится достаточно много, но мы считаем, что аппарат [правительства] увеличился, и затраты на аппарат тоже. Мы рассчитываем на то, что он должен работать намного более эффективно.
уководитель фракции КПРФ в Закдуме Александр Громов

С тем, что за последние годы высокопоставленных краевых чиновников стало больше, Вячеслав Шпорт согласился, однако это, по его словам, необходимо для выполнения федеральных законов, направленных на развитие Дальнего Востока. Губернатор также отметил, что в перспективе неактуальные должности будут упразднены.

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«Мы за последние лет 10 получили более 50 дополнительных полномочий — они касаются больших экономических задач. Конечно, для этого нужны специалисты. Есть временные вещи, но потом мы их уберем. Мы решим задачу по развитию Комсомольска — там 60 млрд рублей, надо ими заниматься. Факультативно это никто не решит. Мы решим задачу по гектару, и то, что мы там создавали, мы это все уберем», — сообщил Вячеслав Шпорт.

Напомним, что в ноябре прошлого года в правительстве появилась должность зампреда по вопросам комплексного развития Комсомольска-на-Амуре, которую занял управленец из Москвы Дмитрий Волков. Спустя месяц в крае назначили министра по вопросам дальневосточного гектара — этот пост достался экс-главе министерства культуры региона Наталье Якутиной.

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