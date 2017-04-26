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10:27 (мск), источник: VN.ru

Директор «КПД-Газстрой» возглавил строительный комитет Заксобрания

Генеральный директор ООО «КПД-Газстрой» Евгений Покровский избран председателем комитета по строительству, ЖКХ и тарифам на 20-й сессии Законодательного собрания Новосибирской области. Он сменил на этом посту директора ООО «Первый строительный фонд» Майиса Мамедова. Евгений Покровский заявил о намерении работать «в тесном контакте с правительством области».

Нового председателя комитета по строительству, ЖКХ и тарифам депутаты планировали избрать на сессии 26 апреля. Об этом было заявлено 12 апреля после отставки прежнего председателя Майиса Мамедова (в качестве причины своего решения директор ООО «Первый строительный фонд» назвал тогда необходимость сконцентрироваться на бизнесе).

В перерыве сессии состоялось закрытое заседание профильного комитета, на котором было принято решение о преемнике. Члены строительного комитета выдвинули на освободившийся пост Евгения Покровского. Сессия утвердила решение членов комитета.

Отвечая на вопросы журналистов, Евгений Покровский заявил, что поддержка строительной отрасли должна быть более активной со стороны законодателей.

— В чем именно поддерживать, диктуют наказы избирателей, интересы которых заключены в том, чтобы строились школы, больницы жилье. В целом работа комитета принципиально не изменится. В ближайших планах — уже проработанные вопросы тарификация услуг ЖКХ, проект четвертого моста. Все вопросы будем конкретизировать на более углубленной основе и в более тесном контакте с правительством, — заявил новый председатель комитета.

С какими проблемами предстоит столкнуться комитету под руководством нового председателя? Напомним, что заявлял Майис Мамедов на мартовском заседании комитета по строительству:

— Сегодня очень сложная, критическая ситуация в строительной отрасли. Можно говорить о падении строительной индустрии до 60 процентов, с каждым днем сокращается объем строительно-монтажных работ. Если ничего не менять, то вновь подорожает жилье, появятся брошенные объекты и обманутые дольщики. Нужны меры поддержки со стороны областного правительства. Такой опыт уже есть: несколько лет назад правительство выделяло средства для первоначального взноса на покупку квартиры. Еще одна возможность — строительство детских садов и школ. Застройщики готовы этим заниматься, если правительство пообещает рассчитаться с ними в течении трех-четырех лет. Других вариантов нет: банковские кредиты достаточно дороги, и взять их сложно.

Евгений Покровский 26 апреля сказал о путях решения проблем:

— Есть проблема контролирующих организаций, без согласований невозможно сделать и шага. Будем стараться облегчить жизнь. Строителей надо ограждать от излишней опеки с помощью законодательных мер.

СПРАВКА

Покровский Евгений Николаевич, генеральный директор ООО «КПД-Газстрой». Родился в Новосибирске. В 1978 году окончил Новосибирский институт народного хозяйства по специальности «экономика и планирование материально-технического снабжения». Экономист.

Прошел трудовой путь от инженера треста «Химэлектромонтаж» до заместителя начальника Западно-Сибирского производственно-комплектовочного предприятия «Атомпромкомплекс».

С 1998 года — начальник управления делами мэрии. С 2001 по 2005 год выполнял обязанности управляющего делами администрации Новосибирской области. С 2005 года — первый заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области, с конца 2010 года — руководитель фракции «Единая Россия» в областном парламенте.

В декабре 2014 года Евгений Покровский написал заявление о досрочном прекращении полномочий первого заместителя председателя Законодательного собрания Новосибирской области и руководителя фракции «Единая Россия» по собственному желанию в связи с избранием генеральным директором ООО «КПД-Газстрой».

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