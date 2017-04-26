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10:22 (мск), источник: СуперОмск

Назаров обсудил с Медведевым допфинансирование для Омской области

Глава региона Виктор Назаров поделился итогами визита в Омск премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Источник: РИА "Новости"

В Омске накануне завершился форум «Единой России» «Культура — национальное наследие», на который приехал председатель партии Дмитрий Медведев. Российский премьер провел совещание в правительстве, личную встречу с главой региона и посетил пленарное заседание форума.

Несмотря на жесткий тайминг, Виктору Назарову удалось провести продуктивные переговоры с Медведевым с глазу на глаз. Как сообщила советник губернатора Юлия Соколенко, глава региона договорился с Медведевым о дополнительном финансировании для Омской области по ряду социальных вопросов.

«Это был продуктивный рабочий визит, и хотя многое осталось за кадром, но удалось обсудить много важных для омичей вопросов. В том числе Виктор Иванович и Дмитрий Анатольевич проговорили ряд важных моментов о дополнительном финансировании на важные для региона социальные проекты. Но говорить об этом СМИ преждевременно, поскольку вопросы находятся на стадии проработки», — так транслировала Юлия Соколенко слова Виктора Назарова.

Напомним, что во время пленарного заседания форума ЕР Медведев анонсировал дополнительное финансирование, которое пойдет на покупку инструментов для музыкантов, а также на поддержку театров для детей.

Комментарии
1
Евгений Свободный
Прогулялся Дмитрий Анатольевич по центру Омска, причем по заранее утвержденному маршруту… Власти Омска вылизывали каждую пядь земли, где ступила ваша нога... Почему бы не отклониться от маршрута?! Вот для примера, прошлись бы от Крепости по ул. Красина к областному Правительству, и вам бы все стало более понятным..... Ул. Красина, прям под носом (в 50-ти метрах) у областного Правительства разбита, вся в ямах. Дорогу, ведущую к Правительству, вылизывают, а в 50-ти мерах, в историческом центре Омска, - жуткие колдобины.
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