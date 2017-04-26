Назаров обсудил с Медведевым допфинансирование для Омской области

В Омске накануне завершился форум «Единой России» «Культура — национальное наследие», на который приехал председатель партии Дмитрий Медведев. Российский премьер провел совещание в правительстве, личную встречу с главой региона и посетил пленарное заседание форума.

Несмотря на жесткий тайминг, Виктору Назарову удалось провести продуктивные переговоры с Медведевым с глазу на глаз. Как сообщила советник губернатора Юлия Соколенко, глава региона договорился с Медведевым о дополнительном финансировании для Омской области по ряду социальных вопросов.

«Это был продуктивный рабочий визит, и хотя многое осталось за кадром, но удалось обсудить много важных для омичей вопросов. В том числе Виктор Иванович и Дмитрий Анатольевич проговорили ряд важных моментов о дополнительном финансировании на важные для региона социальные проекты. Но говорить об этом СМИ преждевременно, поскольку вопросы находятся на стадии проработки», — так транслировала Юлия Соколенко слова Виктора Назарова.

Напомним, что во время пленарного заседания форума ЕР Медведев анонсировал дополнительное финансирование, которое пойдет на покупку инструментов для музыкантов, а также на поддержку театров для детей.