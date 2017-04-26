Ирек Ялалов нашел замену троим вице-мэрам
Приказ о назначении одного из них уже подписан.
Приказ о назначении одного из них уже подписан.
Скандалы в уфимской мэрии, похоже, подошли к своему логическому завершению. Глава городской администрации Ирек Ялалов назвал имена своих новых заместителей. Двое из них пока будут работать с приставкой «и.о.», третьего назначили на новую должность официально.
Ранее эти посты занимали уволенный после шумихи с выделением земель Александр Филиппов, находящийся под следствием Ильдар Хасанов и ушедший по собственному желанию Искандер Сираев.
Исполнять обязанности
Первым
Оба этих назначения назвать сенсаций, мягко говоря, не получится. Сотрудники муниципалитета получили очередное повышение по служебной лестнице. Куда интереснее выглядит третье назначение. Единственным новым
Новый заместитель Ялалова по кадровым делам родился в 1983 году, в Чишминском районе республики. Последние три года Газизов работал на весьма значимой должности в администрации главы республики, где отвечал за связи с политическими партиями. Многие эксперты увидели в этом назначении «руку Белого дома».
МНЕНИЯ.
Директор евразийского центра «Самрау», политолог Константин Сафронов:
— Назначение на позицию ключевого зама по работе с кадрами чиновника из администрации главы Башкирии говорит о том, что инициированная Хамитовым перезагрузка работы мэрии будет продолжена. Пока непонятна судьба двух остальных вакантных должностей [обязанности которых пока исполняют Чернов и Федосов]. Но, полагаю, назначения на эти позиции также будет проходить при участии главы региона.
Политолог Дмитрий Казанцев:
— Назначение сотрудника республиканской администрации