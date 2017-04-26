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10:10 (мск), источник: Комсомольская правда

Ирек Ялалов нашел замену троим вице-мэрам

Приказ о назначении одного из них уже подписан.

Скандалы в уфимской мэрии, похоже, подошли к своему логическому завершению. Глава городской администрации Ирек Ялалов назвал имена своих новых заместителей. Двое из них пока будут работать с приставкой «и.о.», третьего назначили на новую должность официально.

Ранее эти посты занимали уволенный после шумихи с выделением земель Александр Филиппов, находящийся под следствием Ильдар Хасанов и ушедший по собственному желанию Искандер Сираев.

Исполнять обязанности вице-мэра по строительству будет 56-летний Андрей Федосов, бывший начальник управления по обеспечению жизнедеятельности города. Большую часть своей карьеры новый заместитель Ялалова провел в Демском районе, занимая посты от главного инженера до первого заместителя главы.

Первым вице-мэром по делам ЖКХ стал Владимир Чернов, до последнего дня возглавлявший управление коммунального хозяйства. Его биография выдержана в лучших традициях старой школы — от шофера и механика до муниципального чиновника.

Оба этих назначения назвать сенсаций, мягко говоря, не получится. Сотрудники муниципалитета получили очередное повышение по служебной лестнице. Куда интереснее выглядит третье назначение. Единственным новым вице-мэром без приставки «и.о.» стал молодой выходец из команды Хамитова — Рустем Газизов.

Новый заместитель Ялалова по кадровым делам родился в 1983 году, в Чишминском районе республики. Последние три года Газизов работал на весьма значимой должности в администрации главы республики, где отвечал за связи с политическими партиями. Многие эксперты увидели в этом назначении «руку Белого дома».

МНЕНИЯ.

Директор евразийского центра «Самрау», политолог Константин Сафронов:

— Назначение на позицию ключевого зама по работе с кадрами чиновника из администрации главы Башкирии говорит о том, что инициированная Хамитовым перезагрузка работы мэрии будет продолжена. Пока непонятна судьба двух остальных вакантных должностей [обязанности которых пока исполняют Чернов и Федосов]. Но, полагаю, назначения на эти позиции также будет проходить при участии главы региона.

Политолог Дмитрий Казанцев:

— Назначение сотрудника республиканской администрации вице-мэром говорит о желании мэра нивелировать последствия негативных факторов, которые произошли в последние месяцы. По сути, фигура Газизова является компромиссной, так как она позволит устранить влияние инфовбросов о конфликте мэрии и главы.

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