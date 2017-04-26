Японские СМИ анонсировали обсуждение Курил на встрече Путина и Абэ в Москве

По данным телеканала, в случае достижения соглашения по этому вопросу уже в мае группа официальных лиц и бизнесменов из Японии и России отправится на острова Южных Курил.

Кроме этого, NHK отмечает, что в ходе поездки японского премьера в Россию планируется подписать до 30 договоров о сотрудничестве в сфере медицины, энергетики и гуманитарных обменов.

Также Путин и Абэ на переговорах могут поднять темы визитов бывших японских жителей южных Курил на эти острова для посещения могил их предков, а также мер, направленных на улучшение условий таких поездок.