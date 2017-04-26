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10:43 (мск), источник: Интерфакс

Японские СМИ анонсировали обсуждение Курил на встрече Путина и Абэ в Москве

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU — Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент РФ Владимир Путин в ходе встречи 27 апреля в Москве могут договориться о начале совместного исследования островов южных Курил для прояснения перспектив экономического сотрудничества в этом районе, сообщает в среду японский телеканал NHK.

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20
фотографий
20
фотографий

По данным телеканала, в случае достижения соглашения по этому вопросу уже в мае группа официальных лиц и бизнесменов из Японии и России отправится на острова Южных Курил.

Кроме этого, NHK отмечает, что в ходе поездки японского премьера в Россию планируется подписать до 30 договоров о сотрудничестве в сфере медицины, энергетики и гуманитарных обменов.

Также Путин и Абэ на переговорах могут поднять темы визитов бывших японских жителей южных Курил на эти острова для посещения могил их предков, а также мер, направленных на улучшение условий таких поездок.

15—16 декабря 2016 года состоялся визит президента Владимира Путина в Японию. По итогам этой поездки Москва и Токио договорились обсудить возможность начала совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.

Комментарии
8
А Б
Начало совместного исследования островов южных Курил - первый шаг к уступкам ранее декларировавшихся позиций РФ относительно судьбы островов.
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Пильгун Сергей
Во! И тут ты!!! А как же твое основное занятие на ниве ветеринарии???
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Агабала Агабалаев
Надо честно и четко сказать: Вопрос решится положительно, когда все Американские военные окажутся в Америке.
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