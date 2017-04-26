Власти Уфы согласовали митинг за отставку Ялалова и Хамитова

Акция «Надоел» пройдет в 30 городах страны, в том числе Казани, Москве, Санкт-Петербурге, Ижевске, Орле, Самаре, Оренбурге и т. д.

— Уведомления были поданы на все площадки Уфы одновременно в Правительство и мэрию. Согласовали на Химике. Ожидаем 500 человек. Среди главных лозунгов в Уфе: отставка Хамитова и Ялалова, протест против безумной муниципальной политики, экологических угроз и роста тарифов ЖКХ, — рассказал ProUfu.ru Андрей Потылицын.