Власти Уфы согласовали митинг за отставку Ялалова и Хамитова
В это воскресенье, 29 апреля, в Уфе пройдет митинг «Открытой России».
В это воскресенье, 29 апреля, в Уфе пройдет митинг «Открытой России».
Акция «Надоел» пройдет в 30 городах страны, в том числе Казани, Москве,
— Уведомления были поданы на все площадки Уфы одновременно в Правительство и мэрию. Согласовали на Химике. Ожидаем 500 человек. Среди главных лозунгов в Уфе: отставка Хамитова и Ялалова, протест против безумной муниципальной политики, экологических угроз и роста тарифов ЖКХ, — рассказал ProUfu.ru Андрей Потылицын.
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