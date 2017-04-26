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10:59 (мск), источник: Noi.md

Лавров: Есть серьезные препятствия для решения приднестровского конфликта

ОБСЕ прикладывает усилия для разрешения конфликтов в Нагорном Карабахе и Приднестровье. Однако существуют серьезные препятствия для прогресса в урегулировании.

Источник: Noi.md

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Ламберто Заньером, передает Agora.

«Мы видим стремление ОБСЕ помочь в решении конфликтов в Нагорном Карабахе, Приднестровье, видим позитивное участие ОБСЕ в женевских дискуссиях по стабильности в Закавказье», — заявил Лавров.

По словам российского министра иностранных дел, «существуют серьезные препятствия для продвижения к урегулированию. Но все вовлеченные игроки намерены создавать условия для компромиссов».

Напомним, что генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), посол Ламберто Заньер находится с визитом в Москве по приглашению МИД России. В рамках встреч будет обсуждаться ряд вопросов, в том числе конфликт в Украине, а также решение других региональных конфликтов, таких как в Приднестровье и Нагорном Карабахе.

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