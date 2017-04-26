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10:58 (мск), источник: Noi.md

Молдавский премьер провел телефонный разговор с турецким коллегой

Премьер-министр Павел Филип сегодня провел телефонный разговор с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом, передает МОЛДПРЕС со ссылкой на Управление правительства по протоколу и связям с прессой.

Источник: Noi.md

В ходе беседы Павел Филип проинформировал о создавшейся ввиду непогоды ситуации в Республике Молдова. Премьер также коснулся действий правительства по продолжению европейского курса страны и осуществлению реформ, необходимых для экономического развития и улучшения условий жизни граждан.

Премьер-министр Турции выразил сожаление в связи с неблагоприятными погодными условиями, от которых в минувшие дни пострадала Республика Молдова, и подтвердил готовность турецкого правительства внести свой вклад в смягчение последствий причиненного нашей стране ущерба.

Во время беседы также поднимались аспекты молдавско-турецких отношений и перспективы развития двустороннего сотрудничества. Официальные лица обменялись мнениями о политической ситуации в двух странах.

Телефонный разговор состоялся в контексте предстоящего в начале мая официального визита премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма в Молдову. Это будет первый визит председателя турецкого правительства в нашу страну.

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