Молдавский премьер провел телефонный разговор с турецким коллегой

В ходе беседы Павел Филип проинформировал о создавшейся ввиду непогоды ситуации в Республике Молдова. Премьер также коснулся действий правительства по продолжению европейского курса страны и осуществлению реформ, необходимых для экономического развития и улучшения условий жизни граждан.

Премьер-министр Турции выразил сожаление в связи с неблагоприятными погодными условиями, от которых в минувшие дни пострадала Республика Молдова, и подтвердил готовность турецкого правительства внести свой вклад в смягчение последствий причиненного нашей стране ущерба.

Во время беседы также поднимались аспекты молдавско-турецких отношений и перспективы развития двустороннего сотрудничества. Официальные лица обменялись мнениями о политической ситуации в двух странах.