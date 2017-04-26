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10:54 (мск), источник: Интерфакс

Совет Федерации одобрил отставку Фридинского с поста главного военного прокурора

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU — Совет Федерации на заседании в среду освободил Сергея Фридинского от должности главного военного прокурора РФ в связи с его прошением об отставке.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщил ранее «Интерфаксу» председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров, Фридинский подал в отставку в связи с выходом на пенсию по выслуге лет.

Главный военный прокурор попросил Совет Федерации рассмотреть вопрос без его участия.

Информированные источники ранее сообщили «Интерфаксу», что Фридинский, скорее всего, станет заместителем министра юстиции России.

«Разговоры о том, что Фридинский уходит с поста главного военного прокурора, шли давно. И все это время, естественно, ему подбирали новую должность. Скорее всего, он станет заместителем министра юстиции России», — сказал один из собеседников агентства.

Комментарии
3
А Б
Ситуация явно абсурдная и лишённая логики. Получается, что выход на пенсию по возрасту обязателен в том случае, если лицо занимало должность главного военного прокурора, но в то же время возраст не мешает занять должность заместителя министра.
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Пильгун Сергей
Не, пусть АБ начнет перепалку!
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иванов сергей
Умерла, так умерла. АБ прав. Если уходишь на пенсию, то иди огурцы растить. Или быть замминистра что-то вроде прополки огурцов ??
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