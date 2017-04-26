Совет Федерации одобрил отставку Фридинского с поста главного военного прокурора

Как сообщил ранее «Интерфаксу» председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров, Фридинский подал в отставку в связи с выходом на пенсию по выслуге лет.

Главный военный прокурор попросил Совет Федерации рассмотреть вопрос без его участия.

Информированные источники ранее сообщили «Интерфаксу», что Фридинский, скорее всего, станет заместителем министра юстиции России.

«Разговоры о том, что Фридинский уходит с поста главного военного прокурора, шли давно. И все это время, естественно, ему подбирали новую должность. Скорее всего, он станет заместителем министра юстиции России», — сказал один из собеседников агентства.