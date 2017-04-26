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11:01 (мск), источник: Uralpress.ru

Глава Озерска Олег Костиков досрочно сложил полномочия, но пока остается на своем посту

Глава закрытого территориального образования (ЗАТО) Озерский городской округ (Челябинская область) Олег Костиков досрочно ушел в отставку.

Заявление главы о досрочном сложении полномочий приняли сегодня, 26 апреля, на сессии Собрания депутатов.

Как пояснил агентству начальник информационно-аналитического отдела Сергей Зюсь, Олег Костиков продолжит руководить городом — он будет исполнять обязанности главы на период проведения конкурсных процедур.

Сегодня депутаты приняли решение об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы города. В ближайшее время решение будет опубликовано и начнется прием заявлений от претендентов.

На сегодня в Озерске действует двуглавая система управления — администрацию округа возглавляет нанятый по конкурсу сити-менеджер. Глава города возглавляет Собрание депутатов.

В декабре 2016 года были внесены изменения в Устав Озерского городского округа на заседании Собрания депутатов. Ранее предполагалось, что двуглавая система будет действовать до окончания срока полномочий избранного состава собрания и главы. Но теперь решено единоначалие ввести раньше.

Главы ЗАТО, как и в городских округах, будут избираться из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. В состав конкурсной комиссии войдет представители Росатома, губернатора Челябинской области и собрания депутатов Озерска. Избранный по результатам конкурса глава городского округа возглавит местную администрацию. Такая же схема реализовано в другом ЗАТО — Снежинске.

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