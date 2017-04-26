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11:06 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко прибыл в Чернобыль

26 апреля, Чернобыль /Владимир Матвеев — БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в город Чернобыль Киевской области Украины, где посетит Чернобыльскую АЭС и расположенные рядом с ней объекты, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: AP 2017

Александра Лукашенко встретил Президент Украины Петр Порошенко. Основное внимание главы государств уделят проводимым работам по поддержанию на должном уровне радиационной безопасности, что непосредственным образом затрагивает интересы жителей обеих стран. Президенты ознакомятся со строительством нового безопасного защитного сооружения и хранением отработанного ядерного топлива, почтут память погибших ликвидаторов.

Объект «Укрытие-2» (или «Новый безопасный конфайнмент» — НБК) — арочное сооружение над четвертым энергоблоком ЧАЭС. Он представляет собой многофункциональный комплекс для преобразования разрушенного объекта в экологически безопасную систему. НБК состоит из 19 подструктур, включая защитное сооружение в виде арки со специальной двойной обшивкой, технологический комплекс с участками дезактивации и упаковки радиоактивных материалов, систему вентиляции, резервное электропитание, системы противопожарной защиты, водоочистные сооружения, радиационный и сейсмический контроль, другие вспомогательные системы.

Ширина и длина арки составляют 257 и 160 м соответственно, высота — 109 м. Планируемое время эксплуатации — от 70 до 100 лет. В ноябре 2016 года арка была успешно надвинута над прежним «Укрытием», после чего был начат монтаж оборудования и проверка систем. Ввод в эксплуатацию ожидается в ноябре 2017 года.

В целом территория Чернобыльской зоны составляет примерно 260 тыс. га., из них около 30 тыс. га. — десятикилометровая зона, которая является промышленной площадкой, где находится сама АЭС и строящиеся объекты.

Отработанное ядерное топливо выгружается в хранилище, введенное в эксплуатацию в 1986 году. Объект загружен примерно на 99% от проектной емкости. В настоящее время возводится новое хранилище отработанного ядерного топлива, выгружаемого из блоков ЧАЭС, а также централизованное хранилище отработанного ядерного топлива.

Год назад Президент Украины подписал указ о создании Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника площадью 227 тыс. га в пределах Чернобыльской зоны отчуждения.

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