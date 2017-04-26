Прокуратура требует уволить вице-мэра Чебаркуля, скрывшего доходы
Виктор Малеванный, в частности, не указал, что является совладельцем двух квартир, и занизил доход от вкладов на банковских счетах.
Виктор Малеванный, в частности, не указал, что является совладельцем двух квартир, и занизил доход от вкладов на банковских счетах.
Прокурор Чебаркуля (Челябинская область) потребовал прекратить трудовые отношения между местной администрацией и заместителем главы муниципалитета по городскому хозяйству, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По информации региональной прокуратуры,
«За невыполнение муниципальным служащим обязанности по представлению работодателю полных и достоверных сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера законодательство в качестве меры дисциплинарного воздействия предусматривает увольнение», — говорится в сообщении.
Рассмотрение заявления о прекращении трудовых отношений между администрацией Чебаркуля и заместителем главы города по городскому хозяйству, а также фактическое устранение нарушений закона находятся на контроле надзорного ведомства.
Виктор Малеванный дважды назначался на должность замглавы округа по городскому хозяйству: в 2004—2005 и 2016 годах, с октября 2006 до 2015 был индивидуальным предпринимателем, в марте 2016 занял пост директора МБУ «Строительства и инфраструктура», в ноябре того же года вновь стал