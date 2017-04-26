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11:24 (мск), источник: dostup1.ru

Прокуратура требует уволить вице-мэра Чебаркуля, скрывшего доходы

Виктор Малеванный, в частности, не указал, что является совладельцем двух квартир, и занизил доход от вкладов на банковских счетах.

Прокурор Чебаркуля (Челябинская область) потребовал прекратить трудовые отношения между местной администрацией и заместителем главы муниципалитета по городскому хозяйству, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации региональной прокуратуры, вице-мэр Виктор Малеванный при трудоустройстве в 2016 году представил неполные и недостоверные сведения в справках о доходах, расходах и имуществе на себя и супругу за предыдущий год. В частности, он не указал, что является совладельцем двух квартир, занизил доход от вкладов на банковских счетах.

«За невыполнение муниципальным служащим обязанности по представлению работодателю полных и достоверных сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера законодательство в качестве меры дисциплинарного воздействия предусматривает увольнение», — говорится в сообщении.

Рассмотрение заявления о прекращении трудовых отношений между администрацией Чебаркуля и заместителем главы города по городскому хозяйству, а также фактическое устранение нарушений закона находятся на контроле надзорного ведомства.

Виктор Малеванный дважды назначался на должность замглавы округа по городскому хозяйству: в 2004—2005 и 2016 годах, с октября 2006 до 2015 был индивидуальным предпринимателем, в марте 2016 занял пост директора МБУ «Строительства и инфраструктура», в ноябре того же года вновь стал вице-мэром.

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