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11:31 (мск), источник: Коммерсантъ

В ТУ Росимущества проходит выемка документов по делу о хищениях на заводе Дзержинского

Сотрудники УМВД Перми проводят выемку документов в ТУ Росимущества по Пермскому краю, сообщили «Ъ» в ведомстве.

Мероприятия проводятся в рамках возбужденного 17 апреля уголовного дела о хищении 46 млн руб. средств ФГУП «Машиностроительный завод им. Ф. Э. Дзержинского» (ЗиД). По информации «Ъ», представителей правоохранительных органов интересуют документы, подписанные бывшими руководителями Росимущества. В теруправлении заявили, что оказывают всю необходимую помощь следователям.

Напомним, что на прошлой неделе Свердловский суд Перми арестовал на два месяца — до 18 июня заместителя исполнительного директора по безопасности ЗиД Александра Сентябова. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Господин Сентябов был задержан 20 апреля сотрудниками УМВД Перми. Фигурирующий в деле бывший замдиректора ООО «ФинансКонсалтинг» Дмитрий Пудков был оставлен под домашним арестом.

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