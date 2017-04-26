Новый вице-премьер стал президентом краевой федерации регби

Ее возглавил, а также выступил одним из соучредителей Антон Удальев, и.о. руководителя управления ФАС по Пермскому края, с 28 апреля приступающий к работе в правительстве Пермского края в должности вице-премьера.

В УФАС «Ъ» сообщили, что инициатива господина Удальева вызвана его увлечением спортом, в частности, регби: «Он даже своего сына в секцию отдал».