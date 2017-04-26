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11:32 (мск), источник: Коммерсантъ

Новый вице-премьер стал президентом краевой федерации регби

По данным kartoteka.ru, 17 апреля в Перми по адресу ул. Ивановская, 16 была зарегистрирована общественная организация федерации регби Пермского края.

Источник: Reuters

Ее возглавил, а также выступил одним из соучредителей Антон Удальев, и.о. руководителя управления ФАС по Пермскому края, с 28 апреля приступающий к работе в правительстве Пермского края в должности вице-премьера.

В УФАС «Ъ» сообщили, что инициатива господина Удальева вызвана его увлечением спортом, в частности, регби: «Он даже своего сына в секцию отдал».

По данным «Ъ», создание краевой федерации регби может быть вызвана просьбой главы ФАС Игоря Артёмьева, который возглавляет попечительский совет российской федерации регби.

Пермские чиновники не первый раз участвуют в создании спортивных федераций. В 2016 году замминистра транспорта края Сергей Постoловский, бывший начальник управления краевых дорог Александра Демидов, а также сын и жена экс-министра транспорта Алмаза Закиева — Борислав и Ольга учредители в Перми федерацию гольфа Пермского края.

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