Новый вице-премьер стал президентом краевой федерации регби
По данным kartoteka.ru, 17 апреля в Перми по адресу ул. Ивановская, 16 была зарегистрирована общественная организация федерации регби Пермского края.
По данным kartoteka.ru, 17 апреля в Перми по адресу ул. Ивановская, 16 была зарегистрирована общественная организация федерации регби Пермского края.
Ее возглавил, а также выступил одним из соучредителей Антон Удальев, и.о. руководителя управления ФАС по Пермскому края, с 28 апреля приступающий к работе в правительстве Пермского края в должности
В УФАС «Ъ» сообщили, что инициатива господина Удальева вызвана его увлечением спортом, в частности, регби: «Он даже своего сына в секцию отдал».
По данным «Ъ», создание краевой федерации регби может быть вызвана просьбой главы ФАС Игоря Артёмьева, который возглавляет попечительский совет российской федерации регби.
Пермские чиновники не первый раз участвуют в создании спортивных федераций. В 2016 году замминистра транспорта края Сергей Постoловский, бывший начальник управления краевых дорог Александра Демидов, а также сын и жена