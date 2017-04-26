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11:30 (мск), источник: БЕЛТА

Кобяков 27—28 апреля посетит с официальным визитом Словакию

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков 27—28 апреля совершит официальный визит в Словакию, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь премьер-министра Владислав Сычевич.

Источник: БЕЛТА

Руководитель белорусского правительства проведет переговоры с председателем правительства Словакии Робертом Фицо, примет участие в открытии Белорусско-словацкого делового форума в Братиславе, встретится с представителями крупных словацких компаний, а также посетит атомную электростанцию Моховце.

В 2016 году взаимный товарооборот Беларуси и Словакии составил $162,4 млн (95,7% к уровню 2015 года). Экспорт в Словакию составил $69,8 млн (75,5%), импорт — $92,6 млн (119,8%). В списке внешнеторговых партнеров Беларуси Словакия по итогам прошлого года заняла 24-е место. Из Беларуси в Словакию поставляются устройства и принадлежности медицинского назначения, нефтепродукты, полиамиды, нити синтетические, плиты ДСП, фанера и др.

Из Словакии импортируются промышленное оборудование, изделия из черных металлов, легковые автомобили и запасные части к ним, изделия из пластмасс, упаковочные принадлежности, продукты и др. В январе-феврале 2017 года товарооборот между странами составил $20,1 млн (110,3% к уровню аналогичного периода 2016 года).

В 2016 году в экономику Беларуси из Словакии привлечено инвестиций на $0,9 млн, в том числе прямых — $0,7 млн. В Беларуси действует 12 совместных и 7 иностранных предприятий с участием словацкого капитала.

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