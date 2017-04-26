Между Свазилендом и ДР Конго: Беларусь заняла 153 место в рейтинге свободы прессы
В предыдущем рейтинге «Репортеры без границ» также поставили нашу страну на это место.
В предыдущем рейтинге «Репортеры без границ» также поставили нашу страну на это место.
Беларусь оказалась в нижней части рейтинга по соседству со Свазилендом (152) и Демократической Республикой Конго (154).
На постсоветском пространстве, согласно исследованию, лучше всего дела со свободой прессы обстоят в Эстонии (12 место). Латвия — 28-я, Литва — 36-я, Грузия — 64-я.
Беларусь также опередили Армения (79), Молдова (80), Кыргызстан (89), Украина (102), Россия (148) и Таджикистан (149).
Хуже, чем у нас со свободой прессы, в Казахстане (157), Азербайджане (162), Узбекистане (169) и Туркменистане (178).
Польша заняла 54 место.
Первые четыре места занимают страны Северной Европы — Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания. В первой десятке также Нидерланды,
На 180 позиции — КНДР.