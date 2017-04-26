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11:18 (мск), источник: Ежедневник.by

Между Свазилендом и ДР Конго: Беларусь заняла 153 место в рейтинге свободы прессы

В предыдущем рейтинге «Репортеры без границ» также поставили нашу страну на это место.

Источник: Ежедневник.by

Беларусь оказалась в нижней части рейтинга по соседству со Свазилендом (152) и Демократической Республикой Конго (154).

На постсоветском пространстве, согласно исследованию, лучше всего дела со свободой прессы обстоят в Эстонии (12 место). Латвия — 28-я, Литва — 36-я, Грузия — 64-я.

Беларусь также опередили Армения (79), Молдова (80), Кыргызстан (89), Украина (102), Россия (148) и Таджикистан (149).

Хуже, чем у нас со свободой прессы, в Казахстане (157), Азербайджане (162), Узбекистане (169) и Туркменистане (178).

Польша заняла 54 место.

Первые четыре места занимают страны Северной Европы — Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания. В первой десятке также Нидерланды, Коста-Рика, Швейцария, Ямайка, Бельгия и Исландия.

На 180 позиции — КНДР.

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