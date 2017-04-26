Шойгу считает ракетный удар США в Сирии угрозой российским военным

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ракетный удар США по авиабазе США в Сирии создал угрозу безопасности для российских военных и вынудил ведомство принять дополнительные меры для обеспечения безопасности личного состава ВКС России. Об этом министр заявил в среду, 26 апреля, на VI Московской конференции по международной безопасности.

«Действия Вашингтона создали угрозы жизням и безопасности наших военных, которые ведут в Сирии борьбу с терроризмом. Такие шаги вынуждают нас принять дополнительные меры по обеспечению безопасности личного состава российской группировки войск», — сказал глава ведомства.

Глава МИД России Сергей Лавров на конференции также заявил, что удар США по сирийской базе Шайрат отдаляет создание широкого антитеррористического фронта. А силы, блокирующие расследование инцидента в Хан-Шейхуне, хотят смены режима в Сирии.

«Недавний ракетный удар США по авиабазе Шайрат, который стал грубым нарушением международного права и актом агрессии против суверенного государства, напротив, усугубляет имеющиеся проблемы, отдаляет перспективы формирования широкого антитеррористического фронта», — заявил он.