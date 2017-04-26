Прокуратура просит приговорить Романа Юшкова к исправительным работам

Господин Юшков обвиняется в возбуждении ненависти либо вражды, а также в унижении достоинства человека либо группы лиц по признаку национальности с использованием сети интернет (ч. 1 ст. 282 УК РФ).

Основанием для этого стала статья «Скажи чужаку своё НЕТ», призывающая русских перестать делать покупки в азербайджанских магазинах. Рассмотрение уголовного дела проходит в закрытом режиме. Сам господин Юшков своей вины не признает.



Такой вид наказания, как принудительные работы, введен с 2011 года. При этом с 1 января 2017 года осужденным может назначаться такое наказание с отбыванием в специальных исправительных центрах, где осужденные будут работать. Вид работ определяется администрацией исправительного учреждения. По данным ИА «Перископ», оглашение приговора начнется 12 мая.