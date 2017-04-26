На Донбассе воюют итальянские наемники — La Stampa

На сегодня точно известен целый ряд имен, передает ZN.UA со ссылкой на итальянскую газету La Stampa.

И почти все они из северной Италии. Турин стал главным центром вербовки в южноевропейской стране. Из этого города, в частности, 55-летний Франческо Севарио Фонтана, который еще в 2014 году стал добровольцем батальона «Азов».

«Нам приходится нелегко. У нас мало оружия, а схватки в основном на близкой дистанции. В ход идут даже коктейли Молотова», — сказал итальянец, который в Украине получил позывной «Стан». Он постоянно курсирует между Пьемонтом и Украиной.

Из Турина родом и Вальтер Небиоло. Раньше он был строителем, долгое время жил в Лигурии. Однако недавно полиция арестовала его за то, что прятал в гараже оружие и боеприпасы. На своей странице в Facebook он опубликовал несколько фото, где он в бронежилете, шлеме и с пулеметом. Небиоло отрицает, что был наемником. Он отмечает, что был «сподвижником движения защиты Европы».

Несколько итальянцев из Турина также отправились на Донбасс, но не для того, чтобы воевать, а чтобы оказывать первую медицинскую помощь. Так, к примеру, поступил бывший десантник по прозвищу «Карло».

«Я не хочу проблем с пророссийскими боевиками. Их итальянские сторонники постоянно угрожают», — пояснил он. На фронте он оказывает первую медицинскую помощь раненым украинским военным. «Я учу солдат, как стабилизировать рану, прежде чем транспортировать раненых в тыл», — говорит он.

В Турин ведут и следы двух других бойцов, которые, правда, воевали на Донбассе на стороне сепратистов. Их имена не разглашаются, поскольку расследование против них продолжается. Вероятно, они были членами международной группы, вдохновленной гражданской войной в Испании. Эта группа с 2015 года вербовала людей в отряд «Призрак» в Донецке.

Издание пишет, что по меньшей мере 10 итальянцев воюют на стороне сепаратистов. Одним из самых известных наемников стал Антонио Катальдо. Журналисты отмечают, что он профессионал. В России и Казахстане он обучался различным методам войны, рукопашному бою и прыжкам с парашютом. Катальдо был наемником в Панаме и Ливии. Теперь он восемь месяцев провел на Донбассе в составе отрядов, которые захватили Луганск. От них итальянец получил две награды. Он надеется в ближайшее время отправиться в Сирию.