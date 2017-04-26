Лукашенко прибыл в Чернобыль, где его уже ждал Порошенко

В сообщении отмечается, что белорусского президента встретил президент Украины Петр Порошенко.

Как ранее сообщала пресс-служба белорусского лидера, Лукашенко и Порошенко 26 апреля, в 31-годовщину аварии на Чернобыльской АЭС, проинспектируют объекты станции и почтят память погибших в результате аварии.

Во время участия в мероприятиях, посвященных годовщине аварии на ЧАЭС, «основное внимание будет уделено проводимым работам по поддержанию на должном уровне радиационной безопасности, что непосредственным образом затрагивает интересы жителей обеих стран». Планируется, что «президенты ознакомятся со строительством нового безопасного защитного сооружения и хранением отработавшего ядерного топлива, почтят память ликвидаторов и пострадавших в результате аварии».

Кроме этого, в этот день запланированы переговоры Порошенко и Лукашенко на территории Белоруссии. По данным белорусской стороны, президенты в ходе переговоров «обсудят широкий комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, прежде всего, в торгово-экономической сфере, а также вопросы политического взаимодействия, международную повестку дня и дальнейшие усилия по мирному урегулированию конфликта на юго-востоке Украины».

Катастрофа на Чернобыльской станции произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составили около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.

Сразу же после аварии над аварийным энергоблоком был построен первый саркофаг, однако в последние годы конструкция стала разрушаться. После этого Киев принял решение о строительстве нового саркофага, реализация этого проекта, донорами которого выступали иностранные государства и международные финансовые организации, длится с 2010 года.