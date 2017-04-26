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11:54 (мск), источник: УНИАН

В российском Липецке началась ликвидация фабрики Roshen — СМИ

В Липецке начали увольнять сотрудников кондитерской фабрики Roshen. Без работы остаются около 700 человек.

Источник: УНИАН

Первых 85 работников рассчитали 24 апреля, рассказал первый заместитель начальника управления труда и занятости Липецкой области Виктор Кирей, слова которого передает КП.

«Людям произвели расчет, выдали документы. Теперь они встанут на учет в центр занятости», — заявил он. Вторую партию сотрудников должны были рассчитать 25 апреля.

Издание отмечает, что средняя зарплата сотрудников фабрики составляла 30−34 тыс. руб. (в среднем до 16 тыс. грн).

Как сообщалось ранее, 20 января украинская кондитерская корпорация Roshen объявила об остановке производственной деятельности своей фабрики в Липецке (РФ) по политико-экономическим причинам.

Пресс-служба компании напомнила, что продажа российской фабрики невозможна из-за ареста имущества, наложенной следственным комитетом Российской Федерации в рамках возбужденного уголовного дела.

Корпорация Roshen — один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. В состав корпорации входят Киевская, Кременчугская и две Винницкие кондитерские фабрики, Винницкий молочный завод «Рошен», две производственные площадки Липецкой кондитерской фабрики, Клайпедская кондитерская фабрика (Литва) и фабрика Bonbonetti Choco (Венгрия).

Корпорация принадлежит президенту Украины Петру Порошенко, который на время президентства передал свою долю (85%) в так называемый слепой траст под управлением инвестиционного банка Rothschild. Остальные акции Roshen принадлежат генеральному директору корпорации Вячеславу Москалевскому (13%) и четырем менеджерам корпорации (по 0,5%).

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