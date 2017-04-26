Гройсман заявил о «перезагрузке» 9 министерств

«Мы начинаем масштабную программу — системную реформу министерств украинского правительства», — заявил Гройсман.

Как отметил премьер, к осени реформированию подвергнуться 9 министерств.

«Осенью, думаю, мы выйдем на это решение и в рамках этих министерств, через публичные конкурсы необходимо будет сформировать достаточно конкурентоспособную заработную плату, и мы приведем в работу украинских министерств в украинском правительстве 1 тысячу специалистов», — отметил глава правительства.

Ранее Гройсман заявил об отсутствии необходимости менять состав правительства.