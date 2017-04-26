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11:52 (мск), источник: РБК - Украина

Гройсман заявил о «перезагрузке» 9 министерств

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман анонсировал начало масштабной программы реформирования министерств украинского правительства. Об этом он сообщил сегодня в ходе заседания правительства, передает корреспондент РБК-Украина.

«Мы начинаем масштабную программу — системную реформу министерств украинского правительства», — заявил Гройсман.

Как отметил премьер, к осени реформированию подвергнуться 9 министерств.

«Осенью, думаю, мы выйдем на это решение и в рамках этих министерств, через публичные конкурсы необходимо будет сформировать достаточно конкурентоспособную заработную плату, и мы приведем в работу украинских министерств в украинском правительстве 1 тысячу специалистов», — отметил глава правительства.

Ранее Гройсман заявил об отсутствии необходимости менять состав правительства.

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