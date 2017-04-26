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13:15 (мск), источник: Интерфакс

Собянин обещал при переселении из пятиэтажек обеспечить желающим жилье в том же районе

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU — Мэр столицы Сергей Собянин успокоил тех москвичей, которые боятся, что им при переселении из пятиэтажек дадут жилье не в своем районе.

Источник: Агентство «Москва»

«Мы видим, что сможем обеспечить 100% всех тех, кто пожелает остаться в районе, где они проживают», — сказал С. Собянин на встрече с горожанами в среду в Московском доме общественных организаций.

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Он заявил, что в каждом районе старой Москвы есть стартовые площадки для строительства нового жилья и «волновой» реновации. Мэр отметил, что у Москвы богатый опыт переселения горожан из ветхого жилья.

«С учетом этого опыта мы понимали, что процентов 90 жителей останутся в тех районах, где проживают. Тем не менее, жители начали волноваться», — сказал С. Собянин.

Он заверил, что, если москвич при переселении из пятиэтажек захочет выбрать не свой, а другой район, власти пойдут ему навстречу.

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