Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
Сбербанк предупредил о рисках ухудшения экономической ситуации
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
Алла Довлатова рассказала, как худеет после родов
28-летний сын Домогарова живет на зарплату матери (фото)
Выжить после Чернобыля: что происходит в «зоне отчуждения»Как обстоят дела на зараженных территориях 31 год спустя
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Орбакайте поддержала Никиту Преснякова на премьере фильма
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
7 ошибок в оформлении загородного дома
«НАТО бессильно»: СМИ о полетах российского самолета-шпиона
В Раде высказались о границе между РФ и Украиной
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото)
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
150 тысяч в месяц: Тарасова комментирует цены в школе Плющенко
Меньшова высказалась о Боярской в роли Карениной
Названы автомобили, которые продают вскоре после покупки
В Skoda назвали дату премьеры нового кроссовера
Фоторепортажи
22Цвет нации
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
11Протест одного
16Мир встретил Пасху
11:59 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Cadillac и Lexus: что нажили уральские чиновники и их жены в 2016 году

Кто из слуг народа заработал больше всех.

Кто чемпион?

Заработки и имущество высших чиновников Среднего Урала в 2016 году выглядят крайне неодинаково. Большинство из членов свердловского кабмина задекларировали доход от 2 до 3 млн рублей. Однако и среди них есть лидеры, далеко обогнавшие своих коллег — как по деньгам, так и по другим «параметрам». Но есть и аутсайдеры.

В личном зачёте всех «обставил» руководитель администрации главы региона Владимир Тунгусов, заработавший 23 млн рублей. Также он уже не первый год владеет двумя элитными иномарками Lexus LS. Впрочем, «достижением» результат Тунгусова назвать нельзя. Например, в 2014 году, когда он был вице-мэром Екатеринбурга, его доход составлял 64 млн рублей.

Уже не столь впечатляют заработки «серебряного» и «бронзового» медалистов — министра строительства Михаила Волкова и главы министерства экологии Алексея Кузнецова, сподобившихся получить 6,1 млн и 5,8 млн рублей соответственно.

Показательно, что достаточно скромно в этом отношении выглядит доход семьи и.о. губернатора Евгения Куйвашева. Сам Евгений Владимирович заработал 3 333 627 рублей с копейками. В его собственности — квартира, автоприцеп и гидроцикл. В денежном отношении он оказался в три раза беднее супруги.

Чья жена круче?

Что касается отстающих, меньше всех в предыдущем году задекларировали замглавы региона Александр Высокинский (1,9 млн рублей) и министр здравоохранения Игорь Трофимов (1,8 млн).

Между тем вторые половинки ряда чиновников почти догнали, а то и перегнали своих мужей по уровню дохода. Так, супруга врио руководителя.

МУГИСО Сергея Зырянова, заработавшего всего 3,2 млн (и имеющего 6 квартир, две из которых — в Болгарии), задекларировала 33,7 млн рублей — абсолютный рекорд в семьях правительства Свердловской области. Почти сравнялась с мужем жена Владимира Тунгусова (20 млн), которая также имеет Lexus, дом и земельный участок. Есть чем похвастаться и супруге министра соцполитики Андрея Злоказова. Её заработок — 17,5 млн рублей, а ездит она на автомобиле марки Cadillac GMT 166 SRX.

Отметим, несмотря на то, что общий процент сдачи деклараций в этом году вырос с 88% до 97%, 50 депутатов из 20 муниципалитетов Свердловской области о своих доходах всё ещё не отчитались. Это может стать основанием для досрочного прекращения полномочий народных избранников.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сода и перекись водорода. Как избавиться от неприятного запаха в обуви?
Кремль изучит данные соцопроса о поддержке россиянами Медведева
Истребитель-перехватчик МиГ-31 упал в Бурятии
Новый китайский авианосец оказался старым советским
В ЦБ рассказали, когда поступят в обращение новые купюры
Суд разрешил Улюкаеву прогулки по утрам
Россияне счастливы как никогда — опрос
«Кассини» впервые пролетел между Сатурном и его кольцами
Спорт
Шарапова возвращается на теннисный корт на турнире в Штутгарте Российская теннисистка Мария Шарапова проведет в среду первый матч после 15-месячной дисквалификации, сыграв с итальянкой Робертой Винчи
Авто
Названы автомобили, которые продают вскоре после покупки Эксперты аналитической компании iSeeCars составили список моделей автомобилей, владельцы которых стараются продать их в течение первого года после приобретения
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
Марта Тимофеева: «Я хочу стать актрисой, когда вырасту» Семилетняя звезда сериала «Оптимисты» рассказала об отношениях со старшими коллегами по съемкам
Недвижимость
12 советов для владельцев крошечных квартир
В Петербурге распродадут около 100 залоговых квартир
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
Леди
Какие свадебные платья можно носить и после церемонии Есть ли смысл тратить кучу денег на наряд, который вы точно наденете всего лишь один раз?
Дети
Девочка-альбинос из Якутии стала звездой Интернета Необычная, сказочная внешность маленькой Нарияны сделала ее звездой соцсетей и привлекла к ней внимание ведущих мировых модельных и рекламных агентств.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь