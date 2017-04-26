Cadillac и Lexus: что нажили уральские чиновники и их жены в 2016 году

Кто чемпион?

Заработки и имущество высших чиновников Среднего Урала в 2016 году выглядят крайне неодинаково. Большинство из членов свердловского кабмина задекларировали доход от 2 до 3 млн рублей. Однако и среди них есть лидеры, далеко обогнавшие своих коллег — как по деньгам, так и по другим «параметрам». Но есть и аутсайдеры.

В личном зачёте всех «обставил» руководитель администрации главы региона Владимир Тунгусов, заработавший 23 млн рублей. Также он уже не первый год владеет двумя элитными иномарками Lexus LS. Впрочем, «достижением» результат Тунгусова назвать нельзя. Например, в 2014 году, когда он был вице-мэром Екатеринбурга, его доход составлял 64 млн рублей.

Уже не столь впечатляют заработки «серебряного» и «бронзового» медалистов — министра строительства Михаила Волкова и главы министерства экологии Алексея Кузнецова, сподобившихся получить 6,1 млн и 5,8 млн рублей соответственно.

Показательно, что достаточно скромно в этом отношении выглядит доход семьи и.о. губернатора Евгения Куйвашева. Сам Евгений Владимирович заработал 3 333 627 рублей с копейками. В его собственности — квартира, автоприцеп и гидроцикл. В денежном отношении он оказался в три раза беднее супруги.

Чья жена круче?

Что касается отстающих, меньше всех в предыдущем году задекларировали замглавы региона Александр Высокинский (1,9 млн рублей) и министр здравоохранения Игорь Трофимов (1,8 млн).

Между тем вторые половинки ряда чиновников почти догнали, а то и перегнали своих мужей по уровню дохода. Так, супруга врио руководителя.

МУГИСО Сергея Зырянова, заработавшего всего 3,2 млн (и имеющего 6 квартир, две из которых — в Болгарии), задекларировала 33,7 млн рублей — абсолютный рекорд в семьях правительства Свердловской области. Почти сравнялась с мужем жена Владимира Тунгусова (20 млн), которая также имеет Lexus, дом и земельный участок. Есть чем похвастаться и супруге министра соцполитики Андрея Злоказова. Её заработок — 17,5 млн рублей, а ездит она на автомобиле марки Cadillac GMT 166 SRX.

Отметим, несмотря на то, что общий процент сдачи деклараций в этом году вырос с 88% до 97%, 50 депутатов из 20 муниципалитетов Свердловской области о своих доходах всё ещё не отчитались. Это может стать основанием для досрочного прекращения полномочий народных избранников.