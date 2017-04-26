В Башкирии Министерство ЖКХ наградило журналистов премиями по 50 тысяч рублей
УФА, 26 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Министерство ЖКХ Башкортостана подвело итоги журналистского конкурса на лучший материал по реформе
УФА, 26 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Министерство ЖКХ Башкортостана подвело итоги журналистского конкурса на лучший материал по реформе
Победителями стали: Ольга Тимофеева из газеты «Победа» Бирского района; корреспондент «Учалинской газеты» Фаниса Тагирова; автор мелеузовского еженедельника «Пульс-М» Гульдар Хасанова; коллектив газеты «Вестник УК ЖКХ г. Туймазы»; корреспондент «Октябрьского нефтяника» Сергей Куклин; корреспондент газеты «Республика Башкортостан» Галина Тряскина.