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12:08 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии Министерство ЖКХ наградило журналистов премиями по 50 тысяч рублей

УФА, 26 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Министерство ЖКХ Башкортостана подвело итоги журналистского конкурса на лучший материал по реформе жилищно-коммунального хозяйства. Редакции различных СМИ предоставили 43 материала. Авторы лучших из них награждены дипломами и денежными премиями по 50 тысяч рублей.

Победителями стали: Ольга Тимофеева из газеты «Победа» Бирского района; корреспондент «Учалинской газеты» Фаниса Тагирова; автор мелеузовского еженедельника «Пульс-М» Гульдар Хасанова; коллектив газеты «Вестник УК ЖКХ г. Туймазы»; корреспондент «Октябрьского нефтяника» Сергей Куклин; корреспондент газеты «Республика Башкортостан» Галина Тряскина.

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