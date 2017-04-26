Корвет «Бойкий» признали лучшим кораблем Балтийского флота
Специальная конкурсная комиссия определила лучший корабль Балтийского флота. Им стал новейший корвет «Бойкий», который сейчас выполняет боевые задачи в Атлантическом океане.
Специальная конкурсная комиссия определила лучший корабль Балтийского флота. Им стал новейший корвет «Бойкий», который сейчас выполняет боевые задачи в Атлантическом океане.
Как сообщает
Конкурс, в котором приняло участи около 50 кораблей, катеров и судов проходил в четыре этапа. Стартовал он в тактических группах, затем в соединениях и
Для этого специалистами управления боевой подготовки БФ была разработана специальная методика, состоящая из десяти элементов. По результатам проверки кораблей и судов высчитывался средний балл, который и определял место в корабельном рейтинге.
Второе и третье места в конкурсе заняли соответственно малые ракетные корабли «Казанец» и «Кабардино-Балкария» соединения охраны водного района Балтийской
Напомним, что корвет «Бойкий» относится к проекту 2380. Главные особенности этих корветов — многофункциональность, гибкость, компактность, малозаметность, высокий уровень автоматизации и интеграции систем.
«Бойкий» был построен в Петербурге, на «Северной верфи» и вошел в состав Балтийского флота в 2013 году.
Водоизмещение кораблей проекта 23380 составляет 2,2 тысячи тонн при длине 100 метров и ширине 13 метров. Корабль способен развивать скорость до 27 узлов, а дальность его хода составляет четыре тысячи миль.