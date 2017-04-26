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15:57 (мск), источник: "Российская газета"

Корвет «Бойкий» признали лучшим кораблем Балтийского флота

Специальная конкурсная комиссия определила лучший корабль Балтийского флота. Им стал новейший корвет «Бойкий», который сейчас выполняет боевые задачи в Атлантическом океане.

Как сообщает пресс-служба БФ, конкурсную комиссию возглавлял заместитель командующего флотом вице-адмирал Сергей Елисеев.

Конкурс, в котором приняло участи около 50 кораблей, катеров и судов проходил в четыре этапа. Стартовал он в тактических группах, затем в соединениях и военно-морских базах. Определяющим стал флотский четвертый этап.

Для этого специалистами управления боевой подготовки БФ была разработана специальная методика, состоящая из десяти элементов. По результатам проверки кораблей и судов высчитывался средний балл, который и определял место в корабельном рейтинге.

Второе и третье места в конкурсе заняли соответственно малые ракетные корабли «Казанец» и «Кабардино-Балкария» соединения охраны водного района Балтийской военно-морской базы.

Напомним, что корвет «Бойкий» относится к проекту 2380. Главные особенности этих корветов — многофункциональность, гибкость, компактность, малозаметность, высокий уровень автоматизации и интеграции систем.

«Бойкий» был построен в Петербурге, на «Северной верфи» и вошел в состав Балтийского флота в 2013 году.

Водоизмещение кораблей проекта 23380 составляет 2,2 тысячи тонн при длине 100 метров и ширине 13 метров. Корабль способен развивать скорость до 27 узлов, а дальность его хода составляет четыре тысячи миль.

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