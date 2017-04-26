Подписан приказ о реорганизации медучреждений КУБа

«Долгое время вопросы здравоохранения и доступности медицинской помощи на этих территориях являются одними из самых острых. Из года в год мы видим неудовлетворительные показатели здоровья населения, в первую очередь по превышению показателей смертности и смертности от управляемых причин», — сообщил Максим Решетников.

Он отметил «неплохое состояние больниц» КУБа, но «явно избыточный их имущественный комплекс»: «В результате чего очень не оптимальны коммунальные расходы и мы тратим средства здравоохранения не на то, чтобы лечить людей, а на то, чтобы отапливать все эти помещения». По словам Максима Решетникова, более трети фонда оплаты труда медучреждений КУБа приходятся на зарплату управленческого персонала.



Максим Решетников заявил, что основная задача объединения — «насыщение территории специалистами, привнесение управленческих навыков и качественное улучшение медицинской помощи».



Напомним, что в минувший понедельник Максим Решетников совершил рабочий визит в города Кизеловского угольного бассейна, в рамках которого в том числе посетил две больницы и провел совещание по вопросу объединения местных учреждений здравоохранения с ГКБ № 4 г. Перми. Мансим Решетников сообщил, что повторная поездка в Кизил, Гремячинск и Губаху намечена через два месяца.