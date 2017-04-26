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12:21 (мск), источник: Tengrinews

Абаев прокомментировал конфликт с журналистами на концерте Димаша Кудайбергена

Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев прокомментировал инцидент с участием журналистов и охранников, произошедший на концертном вечере Димаша Кудайбергена в Астане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«По факту инцидента, который произошел в зале “Казахстан”, когда был факт рукоприкладства против журналиста “31 канала”. Позиция Министерства информации и коммуникаций: мы категорически против любого факта насилия в отношении человека, тем более журналиста, который выполняет свою профессиональную деятельность. Мы будем просить максимально тщательного расследования по данному инциденту. Абсолютно уверен, по фактам мы обязательно доложим. Если же со стороны журналиста было сделано что-то не так, в любом случае, факт рукоприкладства мы осуждаем», — сказал Абаев.

Журналисты поинтересовались у министра, обладает ли он информацией об организации прошедшего мероприятия.

«К сожалению, мы такой информацией не обладаем. Это, наверное, должны сказать зрители, которые пришли на этот концерт. Они должны оценить качество организации. (…) Мы не связывались с журналистами “31 канала”, потому что они не выходили на нас еще по этому поводу», — сообщил глава МИК РК.

Он также добавил, что разбирательство будет вестись строго в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

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