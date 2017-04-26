В Кремле изучат результаты опроса «Левада-центра» о рейтинге Медведева

«Левада-Центр» провел опрос с 7 по 10 апреля. Исследование проводилось на дому методом личного интервью по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1,6 тысячи человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионах страны.

«Она действительно опубликована (социология), опубликована недавно, и, наверное, нам потребуется время, чтобы проанализировать эти данные. Мы всегда внимательно относимся к социологии, ну, с известными допусками, скажем так, но нам потребуется время какое-то. Сразу, наверное, можно сказать, что, безусловно, работа правительства сложна, правительство, конечно, несет на себе груз принятия многих решений, связанных с оперативным управлением экономикой, и, конечно, здесь определенная волатильность социологических данных может иметь место, это вполне допустимо. Но еще раз повторяю, мы проанализируем эти данные», — заявил Песков.