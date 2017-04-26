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12:43 (мск), источник: РИА Новости

В Кремле изучат результаты опроса «Левада-центра» о рейтинге Медведева

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Кремль всегда внимательно относится к социологии, но потребуется время, чтобы проанализировать данные, согласно которым чуть менее половины россиян выступают за отставку премьер-министра Дмитрия Медведева, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: РИА Новости

По сообщениям РБК, «Левада-центр» приводит данные, согласно которым «определенно за» отставку Медведева выступают 18% респондентов, «скорее за» — 27%. Таким образом, как отмечает СМИ, почти 45% россиян в той или иной степени поддерживает отставку председателя правительства РФ.

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«Левада-Центр» провел опрос с 7 по 10 апреля. Исследование проводилось на дому методом личного интервью по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1,6 тысячи человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионах страны.

«Она действительно опубликована (социология), опубликована недавно, и, наверное, нам потребуется время, чтобы проанализировать эти данные. Мы всегда внимательно относимся к социологии, ну, с известными допусками, скажем так, но нам потребуется время какое-то. Сразу, наверное, можно сказать, что, безусловно, работа правительства сложна, правительство, конечно, несет на себе груз принятия многих решений, связанных с оперативным управлением экономикой, и, конечно, здесь определенная волатильность социологических данных может иметь место, это вполне допустимо. Но еще раз повторяю, мы проанализируем эти данные», — заявил Песков.

Комментарии
18
Василий Фесин
г-н Песков, какая поддержка...Куда не зайдёшь(жкх садик,школа,больницы,и.т.д.)Везде слышишь одни проклятия в его адрес,причём постоянно.Народ его ненавидит...Ведь-пшик...У нас говорят -нано-пустышка...И это, самое мягкое высказывание..
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Россиянен
люди хотят что бы путин ушел, не больше не меньше
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Ольга Лысенко
К президентским выборам электорату на десерт преподнесут отставку Медведева .
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