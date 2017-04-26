Песков подтвердил, что Путин и Меркель встретятся 2 мая в Сочи

«Я могу это подтвердить», — сказал представитель Кремля.

16 марта, принимая в Москве премьер-министра Баварии Хорста Зеехофера, Путин сообщил, что ждет с визитом канцлера ФРГ Ангелу Меркель 2 мая. «Передайте самые наилучшие пожелания федеральному канцлеру. Мы ждем с визитом госпожу Меркель 2 мая», — сказал он.

Зеехофер передал главе российского государства сердечный привет от Меркель. «Она несколько раз напоминала мне, чтобы я не забыл этого сделать, и она сказала, что в начале мая хочет посетить Вас», — сказал баварский премьер.