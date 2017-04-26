Песков подтвердил, что Путин и Меркель встретятся 2 мая в Сочи
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 2 мая в Сочи встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель, подтвердил журналистам
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 2 мая в Сочи встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель, подтвердил журналистам
«Я могу это подтвердить», — сказал представитель Кремля.
16 марта, принимая в Москве
Зеехофер передал главе российского государства сердечный привет от Меркель. «Она несколько раз напоминала мне, чтобы я не забыл этого сделать, и она сказала, что в начале мая хочет посетить Вас», — сказал баварский премьер.