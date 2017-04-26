Назарбаев опоздал на открытие сессии АНК из-за встречи с Димашем

«Перед открытием сессии я встретился с Димашем Кудайбергеном и немного опоздал к вам. Он хороший парень, который родился в годы независимости», — сказал Назарбаев на сессии.

«Я пожелал ему, чтобы он сохранил и здоровье, и свой талант человеческий, не поддавался слишком казахскому гостеприимству, чтобы от любви в “объятиях его не задушили”, как обычно у нас бывает», — добавил президент.

Димаш Кудайберген недавно завершил участие в китайском шоу I am a singer, заняв там второе место. Конкурс сделал певца невероятно популярным в Китае. Он получил престижную музыкальную премию Top Chinese Music Awards, так называемый «азиатский Грэмми» в номинации «Самый популярный певец в Азии».

Кроме того, один из самых популярных телеканалов в Китае CCTV вручил Димашу премию Top Global Chinese Music за исполнение саундтрека к новому китайскому фильму.