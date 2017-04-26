Мэр Лысьвы Виталий Шувалов подал документы на участие в конкурсе по выборам главы города

Спикер гордумы Лысьвы Виктор Комаренко эту информацию подтвердил, отметив, что кроме господина Шувалова документы на участие в конкурсе подал депутат гордумы от партии «Справедливая Россия» Андрей Кобелев.



Конкурс по выборам главы города был объявлен в начале марта, документы на участие принимаются до 27 апреля. Сам конкурс планируется провести 17 мая, а 2 июня дума Лысьвы сделает выбор из двух представленных конкурсной комиссией кандидатов.



Виталий Шувалов был избран главой Лысьвы на прямых выборах в мае 2012 года, получив 62,7% голосов избирателей. Его основной конкурент — глава Лысьвенского района Александр Гончаров, выдвинутый «Единой Россией», получил 16,1% голосов.