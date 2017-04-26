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12:43 (мск), источник: Ictv.ua

Послы ЕС предоставили Украине безвизовый режим

Комитет постоянных представителей стран-членов Европейского Союза (COREPER) на встрече в среду, 26 апреля, поддержал решение по либерализации визового режима с Украиной.

Следующим шагом станет утверждение данного вопроса Советом ЕС, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

— Только что было принято очень важное решение, о котором я очень рад вам сообщить: только что COREPER, Совет ЕС на уровне послов принял историческое решение о предоставлении Украине безвизового режима. Двери Европы для Украины открыты, — сказал глава Украинского государства в Чернобыле в среду, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, осталось только решение Совета ЕС на уровне министров и процесс получения безвизового режима Украиной будет завершен.

Как сообщалось, 6 апреля депутаты Европейского парламента большинством голосов поддержали предоставление ЕС безвизового режима украинцам.

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