Порошенко: в войну против Украины Беларусь никто не втянет

Президент Беларуси Александр Лукашенко в среду встречается в Чернобыле с украинским коллегой Порошенко. Главы государств почтили память ликвидаторов и ознакомились с обстановкой вблизи ЧАЭС, после этого у президентов пройдут переговоры на территории Беларуси.

«Для нас чрезвычайно важно, что украинско-белорусская граница была, есть и всегда будет границей дружбы, границей добрососедства, надежного партнерства, границей мира. И никто и никогда Украину и Беларусь не поссорит. Я подчеркиваю и получил твердое заверение от президента Беларуси, что никто и никогда не сможет втянуть Беларусь в войну против Украины», — заявил Порошенко журналистам в Чернобыле.

Президенты Украины и Беларуси также отметили важность совместной борьбы с последствиями аварии на ЧАЭС и радиационным загрязнением. Лидеры заверили: никто так не понимает весь ужас случившегося, как жители Беларуси и Украины.