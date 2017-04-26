Порошенко: в войну против Украины Беларусь никто не втянет
МИНСК, 26 апр — Sputnik. Никто не сможет поссорить Беларусь и Украину, заявил в среду в Чернобыле украинский президент Петр Порошенко.
МИНСК, 26 апр — Sputnik. Никто не сможет поссорить Беларусь и Украину, заявил в среду в Чернобыле украинский президент Петр Порошенко.
Президент Беларуси Александр Лукашенко в среду встречается в Чернобыле с украинским коллегой Порошенко. Главы государств почтили память ликвидаторов и ознакомились с обстановкой вблизи ЧАЭС, после этого у президентов пройдут переговоры на территории Беларуси.
«Для нас чрезвычайно важно, что
Президенты Украины и Беларуси также отметили важность совместной борьбы с последствиями аварии на ЧАЭС и радиационным загрязнением. Лидеры заверили: никто так не понимает весь ужас случившегося, как жители Беларуси и Украины.
Президент Беларуси в свою очередь заверил, что его страна всегда будет другом Украины.
«Вы даже не говорите на тему того, что белорусы могут поступить
Белорусский лидер призвал соседние страны прекратить «междоусобные драчки».
«Нужно прекратить выяснение отношений с оружием, не смотреть с опаской друг на друга», — сказал Лукашенко.
Как ожидается, дальнейшие переговоры президентов будут сконцентрированы вокруг экономических и политических отношений двух стран и пройдут на территории Гомельской области.