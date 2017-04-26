Диалог Беларуси и МВФ будет продолжен — Нацбанк

«В ходе серии встреч с заместителем директора-распорядителя МВФ Мицухиро Фурусава, директором Европейского департамента МВФ Полом Томсеном, руководителем миссии МВФ по Беларуси Питером Долманом обсуждались текущее состояние и тенденции в экономическом развитии Беларуси, а также ключевые меры экономической политики, которые могут быть поддержаны ресурсами фонда. Руководство МВФ отметило прогресс в реализации правительством и Национальным банком мер макроэкономической политики, стороны обсудили направления и перспективы дальнейшего сотрудничества, включая предоставление технической помощи МВФ белорусской стороне. По итогам встреч отмечено, что диалог Беларуси и МВФ будет продолжен», — подчеркнули в Нацбанке.

Будет дополнено.