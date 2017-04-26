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12:56 (мск), источник: БЕЛТА

Диалог Беларуси и МВФ будет продолжен — Нацбанк

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Диалог Беларуси и МВФ будет продолжен, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка, комментируя итоги участия белорусской делегации в ежегодном заседании советов управляющих Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне (США) 19—21 апреля.

Источник: БЕЛТА

«В ходе серии встреч с заместителем директора-распорядителя МВФ Мицухиро Фурусава, директором Европейского департамента МВФ Полом Томсеном, руководителем миссии МВФ по Беларуси Питером Долманом обсуждались текущее состояние и тенденции в экономическом развитии Беларуси, а также ключевые меры экономической политики, которые могут быть поддержаны ресурсами фонда. Руководство МВФ отметило прогресс в реализации правительством и Национальным банком мер макроэкономической политики, стороны обсудили направления и перспективы дальнейшего сотрудничества, включая предоставление технической помощи МВФ белорусской стороне. По итогам встреч отмечено, что диалог Беларуси и МВФ будет продолжен», — подчеркнули в Нацбанке.

Будет дополнено.

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